imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Santos vive expectativa de contar com Gabigol em clássico contra o Corinthians

Camisa 9 foi poupado do último compromisso do Peixe em razão de uma tendinite

IMG_8464-aspect-ratio-1024-1024
Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 20/01/2026
21:10
Gabigol foi eleito o craque do jogo (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)
imagem cameraGabigol em ação pelo Santos (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O atacante Gabigol pode ser a surpresa do Santos no clássico contra o Corinthians, marcado para esta quinta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Poupado da última partida do Peixe no Paulistão, no final de semana, em razão de uma tendinite, o camisa 9 santista será reavaliado dia após dia até a data do clássico em casa. Depois de treinar com bola nesta terça-feira (20), a tendência é que não exista problema na escalação do jogador.

Nesta quarta-feira (21), mais uma vez, o plano da comissão técnica é de que Gabigol treine novamente com bola e com o restante do grupo. O principal reforço do Santos na temporada busca ajudar o time a melhorar a posição na tabela de classificação, já que tem apenas quatro pontos em três jogos disputados até o momento.

- Não sei se vamos contar com ele. Ele está fazendo o melhor junto com o departamento médico e vamos vendo aos poucos para contar com ele no próximo jogo. Na partida passada (contra o Palmeiras), muitos falaram sobre ele não começar, mas vamos cuidar dos jogadores para eles responderem em campo 100%. No futebol atual, a parte física tem que estar no topo. Vamos trabalhar para que ele chegue bem no clássico na Vila Belmiro - disse Vojvoda, após o empate com o Guarani, em relação à possível escalação de Gabigol contra o Corinthians.

Jogos de Gabigol pelo Santos em 2026

Neste início de temporada, Gabigol entrou em campo pelo Santos em apenas duas ocasiões. A primeira, na estreia do Paulistão, quando atuou por toda a partida e ainda marcou um dos gols da vitória por 2 a 1 sobre o Novorizontino, na Vila Belmiro.

Depois, no clássico contra o Palmeiras, na Arena Barueri, entrou na segunda etapa e viu o Peixe sofrer a primeira derrota do ano, por 1 a 0.

Aposte nas partidas do Campeonato Paulista!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Gabigol pode reestrear pelo Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Gabigol durante treinamento do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

