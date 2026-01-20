Santos vive expectativa de contar com Gabigol em clássico contra o Corinthians

O atacante Gabigol pode ser a surpresa do Santos no clássico contra o Corinthians, marcado para esta quinta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

Poupado da última partida do Peixe no Paulistão, no final de semana, em razão de uma tendinite, o camisa 9 santista será reavaliado dia após dia até a data do clássico em casa. Depois de treinar com bola nesta terça-feira (20), a tendência é que não exista problema na escalação do jogador.

Nesta quarta-feira (21), mais uma vez, o plano da comissão técnica é de que Gabigol treine novamente com bola e com o restante do grupo. O principal reforço do Santos na temporada busca ajudar o time a melhorar a posição na tabela de classificação, já que tem apenas quatro pontos em três jogos disputados até o momento.

- Não sei se vamos contar com ele. Ele está fazendo o melhor junto com o departamento médico e vamos vendo aos poucos para contar com ele no próximo jogo. Na partida passada (contra o Palmeiras), muitos falaram sobre ele não começar, mas vamos cuidar dos jogadores para eles responderem em campo 100%. No futebol atual, a parte física tem que estar no topo. Vamos trabalhar para que ele chegue bem no clássico na Vila Belmiro - disse Vojvoda, após o empate com o Guarani, em relação à possível escalação de Gabigol contra o Corinthians.

Jogos de Gabigol pelo Santos em 2026

Neste início de temporada, Gabigol entrou em campo pelo Santos em apenas duas ocasiões. A primeira, na estreia do Paulistão, quando atuou por toda a partida e ainda marcou um dos gols da vitória por 2 a 1 sobre o Novorizontino, na Vila Belmiro.

Depois, no clássico contra o Palmeiras, na Arena Barueri, entrou na segunda etapa e viu o Peixe sofrer a primeira derrota do ano, por 1 a 0.

