Vinícius Lira agrada na estreia e entra no radar de Vojvoda no Santos

O lateral-esquerdo do Santos, Vinícius Lira, fez sua estreia como profissional sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda no último domingo (18), no empate por 1 a 1 diante do Guarani, no Brinco de Ouro.

O jogador iniciou a temporada entre os relacionados para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas entrou em campo apenas uma vez. Com a negociação de Souza, também revelado pelo Peixe, com o Tottenham, da Inglaterra, Vinícius Lira passou a integrar o elenco profissional e, desde então, vem sendo opção como reserva de Escobar na lateral esquerda.

Na partida de estreia, foi um dos destaques da equipe, demonstrando personalidade, velocidade e ousadia ao arriscar finalizações. O lateral chutou de fora da área e ainda participou da jogada que resultou no gol marcado por Barreal.

Vinicius Lira foi titular na vitória do Santos diante do Guarani, pelo Paulistão. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Lira renovou contrato no fim do ano passado até 31 de agosto de 2028. O vínculo anterior do Menino da Vila havia sido assinado em 2024, com validade até março de 2027.

O jogador estreou pela equipe principal no ano passado, no Campeonato Paulista, no dia 29 de janeiro, diante do São Bernardo. Ele também atuou contra São Paulo e Grêmio Novorizontino, ambas as partidas como titular. Além disso, fez parte do elenco campeão paulista sub-20 e já acumula convocações para a Seleção Brasileira de base.

O Peixe encara o Corinthians na próxima quinta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, e Vinícius Lira surge como candidato ao time titular ou, ao menos, para ganhar mais minutagem sob o comando de Vojvoda.

Desde o fim do ano, o diretor executivo Alexandre Mattos e o presidente Marcelo Teixeira adotam um discurso de cautela no mercado de transferências.

Com isso, a tendência é que os Meninos da Vila sejam cada vez mais aproveitados no elenco principal. Além de Vinícius Lira, Mateus Xavier, Pedro Assis, Gustavinho e Pepê Firmino também estão no radar do técnico argentino para reforçar a equipe, que conta ainda com Gabriel Barbosa, recém-contratado, e Neymar, que deve retornar em breve após passar por uma artroscopia no joelho esquerdo.

