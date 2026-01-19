Santos terá semana decisiva para buscar primeira vitória em clássicos na temporada

O Santos está de folga nesta segunda-feira (19) e tem pela frente duas partidas em casa para tentar a reabilitação no Campeonato Paulista.

Até aqui, a equipe soma apenas uma vitória em três jogos, além de um empate e uma derrota no estadual. A preparação será retomada nesta terça-feira (20), no CT Rei Pelé. O time da Baixada Santista perdeu o primeiro clássico da temporada para o Palmeiras, na última quarta-feira (14), por 1 a 0, na Arena Barueri.

O técnico Juan Pablo Vojvoda ainda não contará com força máxima para o duelo desta quinta-feira (23), contra o Corinthians, às 19h20 (de Brasília), na Vila Belmiro.

Santos ficou no empate por 1 a 1 diante do Guarani, pelo Paulistão; Barreal marcou o gol santista. (Foto: Raul Barreta/ Santos FC)

Baixas?

Neymar segue em fase final de recuperação de uma artroscopia no joelho esquerdo e realiza trabalhos individualizados na academia. A expectativa é de que o atacante retorne apenas no próximo mês.

Desfalques na partida contra o Guarani, no último domingo (18), o meia Gabriel Bontempo, com um edema muscular na região posterior da coxa, e o atacante Tiquinho, que apresenta um edema na panturrilha, ainda são dúvidas para o clássico.

Recentemente, Vojvoda ganhou dois reforços: Gabriel Barbosa e Gabriel Menino. O camisa 9 atuou durante os 90 minutos na estreia, entrou por alguns minutos no clássico e foi poupado contra o Bugre. Já Gabriel Menino fez sua estreia como titular diante da equipe do interior paulista.

continua após a publicidade

Além disso, os garotos da base têm sido constantemente acionados no time profissional, como o lateral-esquerdo Vini Lira, que disputou apenas uma partida pela Copinha, além de Gustavo Henrique, Pepê Fermino, Mateus Xavier e Pedro Assis. O Peixe foi eliminado na última sexta-feira (16) pelo Cruzeiro, nas oitavas de final da competição.

O Alvinegro Praiano é o oitavo colocado no estadual com quatro pontos conquistados.