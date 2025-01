Santos: veja como Pedro Caixinha deve aproveitar Thaciano no elenco

O meia Thaciano retorna ao Santos para sua segunda passagem pelo clube, agora em um momento completamente diferente de sua carreira. O jogador chega como reforço importante para o time comandado por Pedro Caixinha, com contrato até o final de 2028.

continua após a publicidade

➡️ Mercado da Bola: Santos anuncia contratação de lateral do Athletico-PR

Thaciano é um jogador multifuncional, capaz de atuar em diversas posições. Segundo o técnico Pedro Caixinha, o meia pode ser utilizado tanto em espaços internos do meio-campo quanto nas pontas ou até mesmo como falso 9.

Os números da última temporada destacam Thaciano como uma peça essencial. Pelo Bahia, ele disputou 60 partidas (54 como titular), marcou 15 gols e contribuiu com 5 assistências. Sua média de participação direta em gols foi de 206 minutos, com 15% de conversão de finalizações e 36% de chutes no alvo. Além disso, Thaciano somou 44 passes decisivos e sofreu 41 faltas ao longo do ano, segundo dados da plataforma SofaScore.

continua após a publicidade

Ele também foi o artilheiro do Bahia em 2024 e líder em participações diretas em gols do clube no Brasileirão.

— O Thaciano pode jogar em diversas posições. Pode jogar em espaço interno, pelas pontas, de falso 9. Ele trará experiência, qualidade e versatilidade. Mas tem que treinar forte como todos os outros. É um time competitivo. Temos dois jogadores por posição e os que trabalharem melhor são os que terão oportunidade. Um motiva o outro para estarmos mais fortes — analisou Caixinha.

Thaciano já havia passado pelo Santos entre 2016 e 2017, mas na época integrava o time B, com foco em jogadores sub-23. Mesmo promovido ao elenco profissional por Dorival Júnior, o meia não disputou partidas oficiais e teve sua única aparição em um amistoso contra o Kenitra, do Marrocos. Após o fim do empréstimo em julho de 2017, o clube decidiu não exercer a opção de compra, e Thaciano retornou ao Boa Esporte, onde se destacou na Série B.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

A partir daí, sua carreira ganhou projeção, passando por clubes como Grêmio e Bahia. No Tricolor Baiano, ele viveu uma das melhores fases de sua trajetória, consolidando-se como artilheiro e peça-chave.

Agora, Thaciano chega ao Peixe com um status elevado e uma expectativa alta de entrega dentro de campo. Sua versatilidade tática, experiência e desempenho consistente são qualidades que Pedro Caixinha pretende explorar para reforçar o DNA ofensivo do Santos.