Mercado da Bola: Santos anuncia contratação de lateral do Athletico-PR

O Santos anunciou nesta segunda-feira (13) a contratação do lateral direito Léo Godoy, que pertence ao Athetico-PR e fechou empréstimo até o final de 2025. A negociação entre o Peixe e o Furacão envolve ainda uma opção de compra no fim do contrato.

continua após a publicidade

➡️ Mercado da bola: Santos tem semana com reforços e Paulistão

O jogador argentino tem 28 anos e se transferiu para a equipe paranaense no começo de 2024 após bom desempenho Estudiantes de La Plata, da Argentina. Pelo Athletico, disputou 42 partidas, marcou um gol e deu quatro assistências na temporada.

Santos fecha a contratação do lateral Godoy. (Foto: José Tramontin/athletico.com.br)

Sua carreira iniciou no modesto Atletico Rafaela em 2015, equipe da cidade que é homônima ao clube e fica na província de Santa Fé, a pouco mais de 540 km de distância da capital Buenos Aires. O bom começo em duas temporadas pela equipe chamou a atenção do Talleres, que o contratou em definitivo em 2017.

continua após a publicidade

Pela equipe, venceu a Copa Argentina e atuou em 86 jogos, marcando sete gols e cinco assistências. No Estudiantes, 141 jogos disputados, nove gols anotados e 19 assistências marcadas.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Por enquanto, o Santos anunciou outras duas contratações além de Godoy. Zé Ivaldo, ex-Cruzeiro, e o jovem zagueiro Luisão, de 21 anos, destaque no Novorizontino, que também disputou a Série B e ao lado do Peixe.

continua após a publicidade

Outro nome que está fechado e falta apenas o anúncio oficial é Thaciano, meio-campista. O jogador de 29 anos estava no Bahia e chega em definitivo ao alvinegro praiano. Outro nome que está a detalhes de ser anunciado pelo clube é o centroavante Tiquinho Soares, do Botafogo. As negociações entre o atleta e o Santos de arrastam há algumas semanas e restam apenas os exames médicos para ser anunnciado.