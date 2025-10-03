O presidente Marcelo Teixeira, do Santos, comentou sobre a possibilidade de renovação de contrato com o atacante Neymar, cujo vínculo atual vai até 31 de dezembro deste ano.

Segundo Teixeira, ainda não há previsão para o retorno do jogador aos gramados. Apesar de rumores de que Neymar não atuaria mais no Campeonato Brasileiro, o presidente afirmou que essa informação não procede, de acordo com o Departamento Médico, e destacou que o atleta está ciente das exigências para a sua recuperação.

— Com referência à renovação, é precoce hoje comentarmos sobre esse processo, até porque a vontade entre as partes faz com que isso seja resolvido de forma prática e objetiva. Então, não preocupa o Santos a questão da continuidade do contrato do Neymar. O que nos preocupa hoje, especificamente, é a recuperação dele para que ele possa voltar a jogar o mais rápido possível — disse Teixeira durante a reinauguração do novo hotel no CT Rei Pelé.

Desde seu retorno ao clube, em 31 de janeiro, Neymar sofreu duas lesões na parte posterior da coxa esquerda. Das 24 partidas disputadas pelo Santos no Campeonato Brasileiro, ele ficou fora de 10, seja por problemas físicos ou por suspensão.

Em 2025, o atacante soma 23 jogos, sete gols e quatro assistências. No total, já atuou 253 vezes com a camisa do Santos e marcou 145 gols.

Marcelo Teixeira falou sobre reforços

Lesão de Neymar

O atacante Neymar trata uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. Para acelerar a recuperação, o departamento médico do Santos incluiu sessões em câmara hiperbárica no protocolo de tratamento.

— Ele tem feito a recuperação no clube e também na sua casa. Todas as orientações em termo de trabalhos estão sendo cumpridas pelo atleta. A previsão não temos como assegurar. Alguns dizem que ele não atua mais no Brasileiro, mas não é essa informação que tenho do Departamento Médico. O atleta está consciente do trabalho que tem que ser feito — afirma Teixeira.

— Diferente do que alguns dizem, que o atleta está desmotivado, conversei com ele, particularmente, e muito pelo contrário, está muito concentrado no sentido de que haja uma recuperação mais rápida possível. Como ele, temos outros jogadores que estão hoje no DM, jogadores importantes e que merecem a mesma atenção. Todos estão tendo a mesma atenção para termos todos à disposição o mais rápido possível — finaliza.