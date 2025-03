Veja o desempenho de Soteldo e Rincón, do Santos, na Data FIFA pela Venezuela

O Santos teve três atletas convocados para suas respectivas Seleções nesta Data FIFA. O volante Tomás Rincón e o atacante Yeferson Soteldo foram chamados para a Seleção da Venezuela, a sétima colocada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Marcelo Torrez faz parte da base santista e esava na lista da Seleção da Bolívia, mas não foi relacionado nos jogos contra o Peru e Uruguai.

La Vinotinto entrou em campo contra o Equador, fora de casa, e perdeu por 2 a 1. Os santistas começaram no banco de reservas, mas ganharam minutagem no segundo tempo.

Rincón entrou aos três minutos na vaga de Jesús Bueno. Soteldo foi colocado na vaga de Mendoza dois minutos depois. Ambos permaneceram em campo até o fim do jogo.

O equatoriano Enner Valencia, atacante do Internacional, marcou os dois gols da vitória.

Na segunda partida, contra o Peru, em casa, a Venezuela ganhou por 1 a 0 com gol de Rondón. Com a vitória, o time entrou na zona de repescagem para a Copa do Mundo.

Até aqui são três vitórias, seis empates e cinco derrotas em 14 partidas. O tirunfo encerrou um jejum de oito jogos sem vitórias. A Seleção somou apenas três pontos nas últimas sete partidas.

Soteldo atuou como titular nos 90 minutos e Rincón entrou na vaga de José Martínez aos 32 minutos da segunda etapa.

A dupla retorna de viagem amanhã no período da tarde. Portanto, vão treinar no CT Rei Pelé apenas na próxima sexta-feira (28). O Santos estreia no Campeonato Brasileiro neste domingo (30), às 18h30, contra o Vasco, em São Januário.

Tomás Rincón temum gol em 141 jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Desempenho de Rincón e Soteldo na Venzuela:

TOMÁS RINCÓN (37 ANOS)

141 jogos (125 titular)

1 gol

4 assistências

31 cartões amarelos

4 cartões vermelhos

SOTELDO (27 ANOS)

50 jogos (29 titular)

4 gols

11 assistências

8 cartões amarelos