Santos paga dívida com Arouca, de Portugal, e vai derrubar transfer ban

O Santos realizou, nesta quarta-feira (25), o pagamento do transfer ban junto ao Arouca, de Portugal, referente à contratação do zagueiro João Basso.

No último dia 19 de fevereiro, o clube foi pego de surpresa com o registro da punição no site da Fifa, já que a expectativa era de que teria até 26 de fevereiro para efetuar o pagamento de R$ 15,3 milhões.

João Basso tem contrato com o Santos até o final deste ano. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O defensor foi anunciado em julho de 2023, com contrato assinado até o fim deste ano. À época, chegou como o quarto reforço da temporada, meses antes do rebaixamento inédito do clube para a Série B.

Natural de Curitiba, Basso foi revelado nas categorias de base do Paraná e teve sua primeira oportunidade como profissional em 2015. No exterior, acumula passagens por Estoril Praia, Real Sport Club e, por fim, pelo próprio Arouca, onde atuava desde 2019.

No entanto, no Peixe não conseguiu se firmar e soma apenas 39 jogos com a camisa do clube. Em 2026, atuou por apenas 63 minutos, distribuídos em duas partidas nas quais saiu do banco de reservas. O clube estuda negociar o jogador, que não está nos planos do técnico Juan Pablo Vojvoda. Para a posição, o Alvinegro Praiano conta com Adonis Frías, Zé Ivaldo, Luan Peres e o Menino da Vila João Ananias.

Novos reforços:

O meio-campista Christian Oliva chegou à Baixada Santista no início da semana passada e aguardava a regularização da documentação para ser anunciado pelo Santos. O uruguaio será o quinto reforço do clube na temporada. Antes dele, o Peixe já havia oficializado as contratações de Gabriel Barbosa, Gabriel Menino, Rony e Moisés.

No entanto, por conta do transfer ban imposto pela Fifa, o jogador ainda não foi regularizado e aguarda os próximos dias para que o anúncio seja formalizado. O atleta de 29 anos já realizou exames médicos e participa de parte das atividades com o elenco.