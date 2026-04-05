Cuca detalha situação de Neymar no Santos: 'Encher o tanque e tocar até o fim'

Após a derrota por 3 a 1 do Santos para o Flamengo, na tarde deste domingo (5), no Maracanã, o técnico Cuca confirmou a ausência de Neymar na estreia da equipe na Copa Sul-Americana.

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O Peixe entra em campo na próxima quarta-feira (8), às 19h (de Brasília), contra o Deportivo Cuenca, pela primeira rodada do Grupo D da competição internacional.

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O Alvinegro Praiano treina nesta segunda-feira (6), no Rio de Janeiro, e depois segue viagem para o Equador. Alguns atletas que não atuaram contra o Mengão, como Rony e Miguelito, vão se juntar ao elenco no Rio. Entretanto, Neymar segue como desfalque. O camisa 10 estava suspenso no duelo contra o Rubro-Negro.

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— O Neymar fez um procedimento no joelho na Data Fifa. Não treinou. Ficou alguns dias em recuperação desse procedimento, uma questão clínica. Ele trabalhou parte da condição que precisa atingir e fez o jogo contra o Remo. Nesta semana ele não vai viajar por causa do trabalho de força específica, velocidade e resistência, em dois períodos. Vamos aproveitar esse tempo com a comissão e o departamento médico para "encher o tanque" e sustentar a sequência de 13 jogos até a parada - explicou Cuca.

Durante a pausa na Data Fifa, o Santos aproveitou para realizar procedimentos em jogadores que vinham se queixando de questões físicas, com tratamento de PRP (Plasma Rico em Plaquetas). O objetivo é acelerar o processo de reabilitação.

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Até aqui, Neymar soma seis jogos na temporada e três gols marcados. A expectativa é de que ele retorne no próximo sábado (11), contra o Atlético Mineiro, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O técnico Cuca sofreu a primeira derrota no comando do Santos diante do Flamengo. (Foto: Juliandresson SIlva/Photo Premium/Folhapress)

Flamengo x Santos:

Em entrevista coletiva, o técnico do Santos, Cuca, também lamentou a derrota, especialmente pelo fato de o Peixe ter aberto o placar nos minutos iniciais do segundo tempo. O treinador ainda exaltou a qualidade do Flamengo, que voltou ao G-5 do Campeonato Brasileiro.

— O Flamengo tem uma saída de jogo interessante. Em uma bola longa, acabamos sofrendo o gol. A gente poderia ter evitado. Já havia uma pressão forte, e não estávamos à vontade com a pressão na saída de bola. Estávamos prestes a fazer as trocas. Tomamos o gol e mudou tudo. A torcida passa a ser um elemento importante, teve também um pênalti discutível. Poderíamos ter evitado, foi um cruzamento reto. São coisas que fazem a diferença no jogo. Tivemos a chance de empatar, chutamos para fora e levamos o terceiro gol no contra-ataque. Com as mexidas, a equipe deles tem um banco maravilhoso, com alternativas que fazem o time crescer ainda mais. Perdemos e tivemos tudo para ter um desfecho melhor, mas não saio com uma imagem ruim do time e do jogo. Foi uma partida equilibrada, e com mais experiência poderíamos não ter perdido. Fica uma prova clara de que a gente pode evoluir - disse.

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