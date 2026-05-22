Santos relaciona jogador do Sub-20 pela primeira vez no duelo contra o Grêmio

O Santos chegou a Porto Alegre no começo da noite desta sexta-feira (22) para enfrentar o Grêmio pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro.

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A principal novidade na lista de relacionados é o atacante Davi Fernandes, do Sub-20. O jogador viajou pela primeira vez com o elenco profissional e pode ser opção para o setor ofensivo ao lado de Gabriel Barbosa, Lautaro Díaz, Moisés, Robinho Jr. e Rony.

Além de Davi, outros Meninos da Vila também foram chamados: João Alencar, João Ananias e Samuel Pierri.

O Peixe enfrenta o Grêmio neste sábado (23), às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O técnico Cuca não poderá contar com Neymar, que ficará fora por estar focado na preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Além disso, o camisa 10 apresentou um edema na panturrilha direita. Barreal desfalca a equipe por suspensão, enquanto Rollheiser também será ausência devido a um problema muscular.

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O Santos ocupa a 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos, mesma pontuação do Corinthians, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. Até aqui, o Peixe soma quatro vitórias, seis empates e seis derrotas em 16 partidas.

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O Grêmio aparece logo à frente, em 15º lugar, também com 18 pontos, e igualmente acumula apenas quatro vitórias em 16 jogos no Brasileirão.

Gabriel Barbosa deverá ser titular do Santos diante do Grêmio, em Porto Alegre. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Agenda do Santos até a pausa para a Copa do Mundo:

23.05 (sábado) - Grêmio x Santos - 19h - Arena do Grêmio - Brasileirão (17ª rodada)

26.05 (terça-feira) - Santos x Deportivo Cuenca (Equador) - 21h30 - Vila Belmiro - Sul-Americana (6ª rodada - Grupo D)

30.05 (sábado) - Santos x Vitória - 21h - Vila Belmiro - Brasileirão (18ª rodada)