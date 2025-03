Santos terá nova ‘pré-temporada’ para corrigir erros antes do Brasileirão

Eliminado do Campeonato Paulista, o Santos terá três semanas cheias de treinos antes da estreia no Campeonato Brasileiro.

Com a derrota por 2 a 1 para o Corinthians na semifinal do estadual no último domingo (09), o Peixe vai entrar em campo apenas no dia 30 de março, contra o Vasco, às 18h30, na primeira rodada da competição.

O revés para o rival encerrou uma sequência de quatro vitórias seguidas no estadual.

O elenco de Pedro Caixinha retorna às atividades no CT Rei Pelé na próxima quarta-feira (13) depois de dois dias de folga.

Rodagem para os novos reforços:

O Santos ganhou opções importantes especialmente no banco de reservas. O time da Baixada Santista fez boas contratações nesta janela de transferências e apenas um dos atletas ainda não ganhou uma oportunidade.

Anunciado no dia 26 de fevereiro, o volante Zé Rafael se recupera de uma cirurgia na coluna e deve atuar apenas em maio.

O atacante Deivid Washington foi inscrito apenas no mata-mata e ficou no banco de reservas contra o Red Bull Bragantino. Mas, diante do Corinthians ganhou alguns minutos no campo e fez a reestreia com a camisa do Peixe.

O argentino recém-contratado Benjamín Rollheiser é cotado para o time titular, mas ainda precisa apromorar a forma física. Segundo Caixinha, ele teve pouca rodagem no Benfica e precisa de mais ritmo de jogo.

Relembre os reforços anunciados: os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, o lateral-direito Léo Godoy, o volante Zé Rafael, os meia-atacantes Thaciano, Álvaro Barreal e Benjamín Rollheiser, e os atacantes Tiquinho Soares, Neymar, Gabriel Veron e Deivid Washington.

Guilherme é o artilheiro do Campeonato Paulista com 10 gols. (Foto: Fotos: Raul Baretta/ Santos FC)

Lições para o Brasileirão:

O Peixe melhorou durante o estadual, especialmente no sistema defensivo. Entre a primeira e a sétima rodada da primeira fase, levou 11 gols. Da oitava até a semfinal, apenas cinco sofridos. A melhora está relacionada com o experiente Gil voltando ao time titular.

As bolas paradas foram um dos pontos positivos do Paulistão. Dos 22 gols do Santos na competição, dez foram marcados desta forma. Além disso, Neymar participou diretamente de seis gols desde o retorno e cinco foram marcados em situações de bola parada.

No entanto, ainda restam ajustes para o Brasileirão. O principal deles é aumentar o poder competitivo da equipe. Caixinha ainda busca os 11 jogadores ideiais para o time titular e já afirmou em diversas ocasiões que o ambiente do CT é muito positivo. Mas, o time em campo ainda não consegue envolver o adversário e impor o ritmo de jogo desejado.

Na impossibilidade de Neymar jogar, Caixinha também precisa definir substitutos em campo. A última tentativa foi com Thaciano no clássico alvinegro. Mas, a estratégia não surtiu efeito e o Santos saiu eliminado da Neo Química Arena.