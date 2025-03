Marcelo Teixeira comenta ausência de Neymar no Santos: ‘Teríamos outro jogo’

O atacante Neymar desfalcou o Santos por causa de um desconforto na coxa esquerda, na derrota por 2 a 1 para o Corinthians, pela semifinal do Campeonato Paulista.

Mesmo sabendo que não tinha condições de jogar, o camisa 10 permaneceu no banco de reservas após um pedido do técnico Pedro Caixinha. A ideia era confundir o time adversário sobre a possbilidade dele entrar em campo por alguns minutos.

Ausência de Neymar:

Em entrevista ao Domingo Esportivo, da Santa Cecília TV, o presidente do clube Marcelo Teixeira afirmou que a partida iria exigir um nível muitto alto de condicionamento físico, impossibilitando a participação de Neymar.

-Um jogo intenso e que exigiria de todos os atletas que estivessem em campo o melhor condicionamento físico e mental. Neymar passou uma mensagem para nós dizendo que tinha feito um exame na sexta e mesmo assim foi para a concentração. Ele queria estar em campo. Alguns até comentam se ele está pensando na Seleção. As pessoas que fazem esse comentário sabem que com a mínima condição ele estaria em campo. Temos que compreender o longo tempo inativo, que faz com que ele tenha um longo período de recuperação. Ele está colaborando na equipe com a sua liderança e experiência. É um dos melhores do mundo. Ele teve treinos, trabalhos como todos. Teve uma preocupação da comissão técnica. Os profissionais que acompanham ele e que estão contratados para acompanhar a sua carreira. Tudo isso está somado para que ele tenha o melhor desempenho possível. Por precaução, entendemos que não poderia jogar - explica Caixinha.

Texeira ainda negou que o camisa 10 tenha exagerado na intensidade dos treinamentos e errado em aumentar a minutagem em campo. Para ele, 'teve uma fatalidade e infelizmente ficou de fora'.

- Houve uma fatalidade. Em um jogo decisivo ele ficou de fora. Faz parte de um contexto. Pode ser que com ele bem o resultado poderia ser outro. Se tivéssemos a chance da semifinal ser decidida em dois jogos, a tendência é do finalista ser outro. São todas hipóteses. Temos que respeitar. O Corinthians teve a melhor campanha, é merecedor de ser finalista também - explicou o presidente santista.

Marcelo Teixeira explica ausência de Neymar no clássico contra o Corinthians na semi do Paulistão. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Possibilidade de aumentar o vínculo:

Ao ser questionado sobre a intenção de prolongar o vínculo de Neymar com o clube, Marcelo Teixeira foi cauteloso. No entanto, afirmou que o clube gostaria de contar com o camisa 10 por mais tempo.

– Não podemos anunciar ainda. Mas estamos trabalhando para que ele permaneça. As duas partes tem essa intenção. Desde o início nós já dissemos isso. O pai de Neymar também já manifestou essa intenção. Caberá a cada passo que o Santos vem dando, de uma forma muito responsável e prudente. Temos que ver as questões financeiras. Temos um contrato em vigência nesses seis meses, que estão sendo avaliados. Num combo preliminar já temos um fator positivo. Os vínculos e contratos que estão sendo celebrados com parceiros e empresas que apoiam esse projeto estão fazendo um contrato maior, de no mínimo um ano. Mesmo que você tenha uma condição de 6 meses do Neymar, as chances que o Santos continue tendo os recursos financeiros desse projeto são vantajosos para continuarmos o processo de reconstrução. Não queremos antecipar nada porque não temos nada concretizado. Não existe o diálogo ainda. O mais difícil foi traze-lo. Já que ele está aqui, vamos trabalhar para que nos próximos três ou quatro meses tenhamos condições para que ele permaneça até o ano que vem - explicou em detalhes o empresário.

Eliminado do estadual, o Peixe tem pela frente quase três semanas cheias de treinamento antes da estreia no Brasileirão, contra o Vasco, fora de casa, no dia 30 de março, às 18h30. O Alvinegro retoma as atividades no CT Rei Pelé na próxima quarta-feira (12).