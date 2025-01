Santos terá mudanças no ataque contra o Velo Clube e quer voltar a vencer no Paulistão

O Santos enfrenta o Velo Clube neste sábado (25), às 18h30 (de Brasília), no estádio Benitão, em Rio Claro, no interior paulista. Após a dolorosa derrota por 2 a 1 contra o Palmeiras, na quarta-feira (22), o Peixe busca voltar a vencer no Campeonato Paulista.

Para isso, o Alvinegro Praiano terá o reforço do Tiquinho Soares, centroavante anunciado nesta sexta-feira (24). Um dos maiores reforços para a temporada, o atacante poderá ser reforço de Pedro Caixinha para o confronto.

Por outro lado, o técnico português não contará com Soteldo e Thaciano. O primeiro citado não viajou com o grupo devido a uma entorse recente no tornozelo esquerdo, e a comissão técnica do Peixe optou por poupar o jogador venezuelano. O reforço santista está fora para se recuperar na região posterior da coxa esquerda.

Atualmente, o Santos ocupa a segunda colocação no Grupo B do Paulistão com quatro pontos, a mesma do líder Guarani, que leva vantagem no saldo de gols, um contra zero do Peixe. O clube alvinegro possui uma vitória, um empate e uma derrota nas três primeiras rodadas da competição.

Pedro Caixinha deve escalar o Peixe com: Gabriel Brazão; JP Chermont, Luan Peres, Zé Ivaldo e Escobar; Tomás Rincón, João Schmidt e Diego Pituca; Miguelito, Tiquinho Soares e Guilherme.

Guilherme é um dos destaques do Santos neste começo de temporada (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Como vem o Velo Clube?

A equipe do interior perdeu as três rodadas que disputou no Paulistão, contra o Noroeste, Corinthians e RB Bragantino. O time de Rio Claro ocupa a lanterna do Grupo D. O treinador Guilherme Alves dele levar a campo: Dalton; Yuri Ferraz, Rafael Ribeiro, Gabriel Mancha e Léo Campos; Marcelo Augusto, Pedro Favela, Léo Baiano e Felipinho Barreto; Jefferson Nem e Daniel Amorim.