Soteldo se pronuncia após curtir comentário que chamava o Santos de ‘nanico’

Uma polêmica envolvendo o atacante Soteldo, do Santos, repercutiu nas redes sociais nesta sexta-feira (24). O jogador curtiu o comentário de um torcedor do Atlético-MG que chamava o Peixe de "nanico". Após a situação viralizar entre torcedores do clube paulista, o venezuelano se pronunciou no Instagram.

- Quero deixar claro que eu nunca desrespeitaria um clube que eu amo tanto. O like desse comentário não foi algo que eu quis fazer. Com certeza vendo os comentários dessa foto de família que postei, escapou essa curtida. Uma confusão total! Peço desculpas a toda a torcida santista por esta confusão - escreveu Soteldo.

O comentário do torcedor do Atlético-MG foi feito em uma publicação anterior de Soteldo, que estava com a família em uma praia. Em entrevista nesta sexta-feira (24), Paulo Bracks, novo coordenador de futebol do Atlético-MG, revelou que houve uma oferta do Galo por Soteldo enquanto o dirigente ainda trabalhava no Peixe.

Soteldo pelo Santos

Contratado pelo Santos em 2019, quando viveu seu melhor ano no clube, Soteldo viveu momentos de altos e baixos na equipe. Entre 2021 e 2022, o venezuelano atuou por Toronto-CAN e Tigres-MEX. Em 2023, o jogador de 27 anos foi rebaixado com o Peixe para a segunda divisão, e na última temporada atuou emprestado ao Grêmio.