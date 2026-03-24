Santos se reapresenta nesta quarta com elenco completo; veja programação

Após o empate por 1 a 1 diante do Cruzeiro, no domingo, o {Santos} se reapresenta com o elenco completo nesta quarta-feira (25) e abre a sequência de treinos durante a pausa do calendário nacional para a Data Fifa. O primeiro compromisso do elenco será o treino na parte da tarde, com apresentação marcada para às 15h. Nesta terça, treinaram apenas os jogadores que não entraram em campo no fim de semana.

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O técnico Cuca terá sua primeira semana completa de trabalho com o grupo, já que comandou apenas uma atividade antes do jogo diante do Cruzeiro. O treinador terá à sua disposição os principais nomes do elenco santista, entre eles Neymar. O camisa 10 folgou durante o fim de semana pelo controle de carga e seguiu a programação da equipe sem atividades nesta segunda. Na quarta, o atacante retorna o CT do Peixe para a sessão de atividades.

No total, o Santos divulgou que já estão previstas cinco dias de treinamento ao longo dessa semana com o elenco completo, até o dia 29 de maio. Depois, o clube ainda não anunciou como e quando serão feitas as atividades, mas o elenco terá mais três dias antes do recomeço do Brasileirão para o alvinegro praiano, no dia 2 de abril.

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O treinador precisará corrigir principalmente o setor defensivo da equipe, que tem a terceira pior defesa do Campeonato Brasileiro com 13 gols sofridos, ao lado do {Vasco}, e fica atrás apenas do Cruzeiro, com 16 gols sofridos, e do Remo, que já levou 15.

O reinicio do Brasileiro será em casa diante do Remo, atual 19º colocado e que venceu seu primeiro jogo nesta Série A no último fim de semana, quando goleou o Bahia por 4 a 1 no Mangueirão, em Belém. Na sequência, o Peixe visita o {Flamengo}, no Maracanã, dia 5 de abril. No dia 8, o Santos fará sua estreia na Sul-Americana 2026, quando vai ao Equador enfrentar o Deportivo Cuenca, confronto inédito na história do alvinegro praiano.

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