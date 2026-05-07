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Cuca iguala maior jejum de vitórias de Vojvoda nesta temporada pelo Santos

Peixe tem apenas duas vitórias em 12 jogos com Cuca no comando do time

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Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 07/05/2026
07:00
Cuca foi anunciado pelo Santos em março deste ano. (Foto: Raul Barletta/ Santos FC)
imagem cameraCuca foi anunciado pelo Santos em março deste ano. (Foto: Raul Barletta/ Santos FC)
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O técnico Cuca foi anunciado pelo Santos no dia 19 de março para substituir Juan Pablo Vojvoda, que deixou o clube após cinco meses de trabalho. Ao todo, foram 34 jogos, com 10 vitórias, 14 empates e 10 derrotas, resultando em um aproveitamento de 42% do argentino.

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Cuca chegou com a missão de encerrar o jejum de vitórias, além de preparar a equipe para as disputas da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Com a chegada do zagueiro Lucas Veríssimo, conseguiu ajustar temporariamente o sistema defensivo, mas agora também lida com um time ineficiente, que desperdiça oportunidades de liquidar as partidas mesmo quando está à frente no placar.

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Até aqui, o treinador soma apenas 36% de aproveitamento, com duas vitórias em 12 jogos disputados em três competições.

O Santos segue lutando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, ocupando a primeira posição fora da zona de descenso. Além disso, desperdiçou a chance de levar vantagem no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, contra o Coritiba, na Vila Belmiro.

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O Peixe também viu, neste período, seu maior ídolo pós-Era Pelé, Neymar, ganhar destaque nos noticiários esportivos por discussões acaloradas com torcedores e companheiros de elenco, mais recentemente, com o Menino da Vila, Robinho Jr.

A maior sequência sem vitórias de Vojvoda ocorreu entre janeiro e fevereiro, em partidas pelo Campeonato Paulista e pelo Brasileirão. Já a última vitória do Santos sob o comando de Cuca foi no dia 11 de abril, por 1 a 0, contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, a equipe acumula sete jogos sem vencer.

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Diante desse cenário, Cuca segue sem conseguir transformar o desempenho em resultados e com dificuldades recorrentes para definir as partidas, o treinador precisa dar uma resposta imediata para interromper a sequência negativa.

Com compromissos decisivos pela frente, o time entra em um momento crucial da temporada, no qual a reação se torna urgente para evitar o agravamento da crise que movimenta os bastidores do clube.

Cuca durante treino do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Barletta/ Santos FC)
Cuca durante treino do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Barletta/ Santos FC)

Números de Cuca:

12 jogos
2 vitórias
7 empates
3 derrotas
12 gols marcados
13 gols sofridos
36.1% aproveitamento

Cuca pelo Santos em 2026:

22.03.2026 - Cruzeiro 0 x 0 Santos - Mineirão - 8ª rodada do Campeonato Brasileiro

02.04.2026 - Santos 2 x 0 Remo - Vila Belmiro - 9ª rodada do Campeonato Brasileiro

05.04.2026 - Flamengo 3 x 1 Santos - Maracanã - 10ª rodada do Campeonato Brasileiro

08.04.2026 - Deportivo Cuenca 1 x 0 Santos - Vila Belmiro - 1ª rodada da Copa Sul-Americana

11.04.2026 - Santos 1 x 0 Atlético-MG - Vila Belmiro - 11ª rodada do Campeonato Brasileiro

14.04.2026 - Santos 1 x 1 Deportivo Recoleta - Vila Belmiro - 2ª rodada da Copa Sul-Americana

19.04.2026 - Santos 2 x 3 Fluminense - Vila Belmiro - 12ª rodada do Campeonato Brasileiro

22.04.2026 - Santos 0 x 0 Coritiba - Vila Belmiro - quinta fase da Copa do Brasil

25.04.2026 - Bahia 2 x 2 Santos - Arena Fonte Nova - 13ª rodada do Campeonato Brasileiro

28.04.2026 - San Lorenzo 1 x 1 Santos - Nuevo Gasómetro - 3ª rodada da Copa Sul-Americana

02.05.2026 - Palmeiras 1 x 1 Santos - Allianz Parque - 14ª rodada do Campeonato Brasileiro

05.05.2026 - Deportivo Recoleta 1 x 1 Santos - Monumental Rio Parapiti - 4ª rodada da Copa Sul-Americana

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