Após conversa com Cuca, Tomás Rincón ganha oportunidade no Santos
Jogador ganha nova chance com técnico Cuca após meses sem jogar pelo Peixe
Durante sua coletiva de apresentação no Santos, realizada na última sexta-feira (20), o técnico Cuca afirmou que conversou com um atleta de 38 anos do elenco que pediu oportunidades com o novo comandante.
O venezuelano não era relacionado desde o dia 12 de fevereiro, quando não saiu do banco de reservas no duelo contra o Athletico Paranaense.
Tomás Rincón entrou aos 34 minutos do segundo tempo da partida do último domingo (22), no empate sem gols diante do Cruzeiro, no Mineirão, na vaga de Christian Oliva. A última vez que Rincón havia atuado como titular pelo Santos foi no dia 5 de outubro do ano passado, na vitória por 3 a 0 sobre o Ceará.
No total, ele acumula 79 jogos com a camisa do Santos e dois gols marcados. Ele foi contratado em agosto de 2023, meses antes do rebaixamento inédito do clube da Baixada Santista, como sexto reforço daquela temporada.
O volante é capitão da Seleção da Venezuela, que nunca disputou uma edição de Copa do Mundo. Antes de chegar ao Peixe, ele atuou por 14 anos no futebol europeu e estava na Sampdoria, da Itália.
Em um primeiro momento, ele assinou contrato até o fim de 2024. Em agosto de 2025, renovou até o fim de 2026. No começo deste ano, Tomás Rincón foi comunicado de que não estava nos planos da comissão técnica do então treinador Juan Pablo Vojvoda, assim como o zagueiro João Basso e outros jogadores que foram emprestados ou deixaram o clube em definitivo, como Alexis Duarte e Billal Brahimi.
Carreira:
Tomás Rincón é natural de San Cristóbal, na Venezuela, e começou a carreira profissional em 2007, atuando pelo Zamora. Após passagem pelo Deportivo Táchira, o volante acertou sua transferência para o Hamburgo, da Alemanha, em 2009.
Após cinco temporadas no futebol alemão, Rincón iniciou sua trajetória na Itália em 2014, ao acertar com o Genoa . Em destaque na equipe, o atleta foi contratado pela Juventus em 2017, onde foi campeão italiano na mesma temporada. O venezuelano também teve passagens por Torino e Sampdoria antes de chegar ao Peixe.
Rincón acumula convocações para a Seleção da Venezuela desde 2008 e é uma das principais referências da equipe nacional.
