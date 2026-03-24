Nesta segunda-feira (23), Ketlen Wiggers retomou a rotina de treinos no Santos após um período afastada para licença-maternidade. Há quatro meses, a jogadora deu luz a Lucca, seu primeiro filho.

continua após a publicidade

Reintegrada ao elenco das Sereias da Vila, Ketlen retomou às atividades com as companheiras no CT Rei Pelé. Ela falou sobre o período fora dos gramados e seu entusiasmo para defender o Peixe.

— Foi um período bem diferente do que estou acostumada. Nos dois primeiros meses eu não conseguia nem pensar em treinar. Meu marido perguntava se eu queria ir pra academia fazer alguma coisa, porque eu ficava o tempo todo com ele nos braços. Depois da primeira vez que fui, percebi que realmente estava com saudades. Consegui conciliar uma horinha de academia pra poder voltar pra casa e ficar com ele — contou.

continua após a publicidade

— Estou me sentindo inteira (risos) é claro que vou voltar aos pouquinhos, mas saber que ele (Lucca) está bem, com saúde e que eu posso fazer o que eu gosto, me deixa muito realizada. Foi um período muito bom e agora só penso em evoluir e poder vestir a camisa do Santos de novo — disse Ketlen.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

+ Aposte nas Sereias da Vila no Brasileirão Feminino

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

No reencontro com as companheiras de trabalho, Ketlen foi recebida com o tradicional corredor de boas-vindas. (Foto: Santos FC/Divulgação)

Ketlen quer 'apresentar' filho ao Santos

Maior artilheira da história das Sereias da Vila, Ketlen Wiggers soma 207 gols em 363 partidas com a camisa santista. E quer realizar um sonho: entrar com o primogênito no colo em um jogo do Santos.

— Como sempre falei antes de parar esses quatro meses, meu sonho é poder entrar com o Lucca em campo, então claro que eu penso todo dia nisso e agora vou trabalhar focada nisso para poder estar bem o quanto antes. Quero estar pronta logo para o Clube e poder realizar esse sonho de entrar com ele. Estava ansiosa para voltar aos treinos, agora estou ansiosa para voltar aos jogos também — projetou.

O Santos volta a jogar nesta sexta-feira (27), contra a Ferroviária, às 19h, pela quinta rodada do Brasileirão Feminino. As Sereias estão na sétima colocação da competição, com sete pontos, e foram superadas pelo Bahia por 3 a 1 no último jogo.