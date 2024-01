A venda de Marcos Leonardo para o Benfica (Portugal), embora esperada, deixa uma lacuna no ataque do Santos para 2024. Isso porque o jogador foi peça-chave e artilheiro do time nas duas últimas duas temporadas, com 21 gols marcados em ambas. É possível dizer, no entanto, que o Peixe se preveniu de liberar o atacante.