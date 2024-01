O Santos aceitou a proposta do Benfica pelo atacante Marcos Leonardo. Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano e apurações do Lance!, o clube português adquirirá 70% dos direitos econômicos do atleta, pagando um total de 18 milhões de euros (R$ 96,3 milhões na cotação atual) de forma parcelada e com garantias bancárias.