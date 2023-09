Anunciado na segunda-feira (4) como reforço do Santos, o atacante Alfredo Morelos já foi registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e está apto a defender o Peixe. Assim, uma estreia do colombiano diante do Cruzeiro no dia 14 (quinta-feira), pelo Brasileirão, depende apenas do desejo do técnico Diego Aguirre e do encaixe entre como Morelos joga e o estilo de jogo do Santos.