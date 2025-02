Santos: saiba como vai funcionar a venda de ingressos após mudanças no Sócio Rei

Na noite desta segunda-feira (24), o Santos divulgou como funcionará a venda de ingressos para os membros do programa Sócio Rei após as mudanças anunciadas na semana passada. O clube implementou um sistema de pontuação chamado "rating", que classifica os associados com base na frequência aos jogos como mandante. O objetivo é priorizar os torcedores que acompanham o time com maior assiduidade.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Cada associado terá uma pontuação em estrelas, que varia conforme o plano escolhido e a frequência nos últimos cinco jogos do Santos na Vila Belmiro. No Plano Silver, o torcedor começa com duas estrelas e precisa comparecer a três dos últimos cinco jogos para atingir o máximo de cinco estrelas. Nos planos Gold e Santos World, o associado inicia com três estrelas e basta assistir a duas partidas dos últimos cinco jogos para alcançar cinco estrelas. Já no Plano Black, o torcedor começa com quatro estrelas e precisa comparecer a apenas um dos últimos cinco jogos para chegar ao rating máximo.

Os associados com cinco estrelas terão prioridade na compra de ingressos, logo após os proprietários de cadeiras cativas, camarotes e membros do Plano Diamond, que possuem seis estrelas. Em seguida, virão os associados com quatro, três e duas estrelas, respectivamente. Por último, os torcedores cadastrados no programa Santos Mais Popular terão acesso aos ingressos.

continua após a publicidade

A venda será dividida em duas etapas, organizadas por setores do estádio. Na primeira etapa, serão disponibilizados ingressos para os setores de Cadeira Cativa/Especial P. Isabel, Cadeira Social P. Isabel, Cadeira Social D. Pedro, Cadeira Coberta D. Pedro, Cadeira Cativa D. Pedro, Cadeira Térrea, Camarotes, PCR e PMR. Na segunda etapa, destinada aos associados com rating de duas a cinco estrelas, serão oferecidos ingressos para a arquibancada Cosmo Damião, arquibancada J. de Alencar e Geral Santista.

Segundo o Santos, o novo sistema visa beneficiar os torcedores que acompanham os jogos com frequência, ao mesmo tempo em que oferece oportunidades para todos os associados. A iniciativa busca equilibrar a prioridade entre os torcedores mais assíduos e aqueles que não conseguem comparecer a todos os jogos.

continua após a publicidade

➡️ Neymar não esconde desejo de voltar à Seleção Brasileira e pede gramados melhores

As novas regras já estarão em vigor na venda de ingressos para o duelo contra o Red Bull Bragantino, marcado para o próximo domingo, às 20h45 (horário de Brasília), na Vila Belmiro. A partida vale pelas quartas de final do Campeonato Paulista, e o vencedor garantirá vaga na semifinal da competição.

Veja os planos do Sócio Rei:

SILVER

Preços - Homens: R$ 40,00 / Mulheres: R$ 20,00 / Menores de 18: R$ 13,33

Descontos: 50% arquibancada e 0% cadeira

Prioridade: P4

GOLD

Preços - Homens: R$ 80,00 / Mulheres: R$ 40,00 / Menores de 18: R$ 26,66

Descontos: 50% arquibancada e 25% cadeira

Prioridade: P3

BLACK

Preços - Homens: R$ 160,00 / Mulheres: R$ 80,00 / Menores de 18: R$ 53,33

Descontos: 75% arquibancada e 50% cadeira

Prioridade: P2

DIAMOND

Preços - Homens: R$ 320,00 / Mulheres: R$ 160,00 / Menores de 18: R$ 108,66

Descontos: 100% arquibancada e 100% cadeira

Prioridade: P1

SANTOS WORLD

Preços - Homens: R$ 160,00 / Mulheres: R$ 80,00 / Menores de 18: R$ 53,33

Descontos: 50% arquibancada, 25% cadeira e direito a quatro ingressos gratuitos por mês

Prioridade: P2