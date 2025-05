Santos renova contrato com meio-campista Gabriel Bontempo

O Santos anunciou a renovação de contrato do meio-campista Gabriel Bontempo, de 20 anos, até dezembro de 2028. Promovido ao elenco profissional nesta temporada, o jogador disputou 18 partidas com a camisa alvinegra.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Antes de subir para o time principal, Bontempo atuava nas categorias de base e participou da Copa São Paulo de Futebol Júnior no início do ano. Sua estreia como profissional ocorreu em 25 de janeiro, na derrota para o Velo Clube, em Rio Claro, pelo Campeonato Paulista, com Pedro Caixinha no comando.

“Feliz pela renovação e por ter conseguido me manter no elenco, por ter ganhado meu espaço [...] As coisas acontecem rápido, mas eu já visualizava essa oportunidade e, graças a Deus, ela veio. Sempre foi um sonho representar o Santos e jogar no profissional”, comenta o jogador.

continua após a publicidade

Gabriel Bontempo subiu ao profissional neste ano (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Natural de Uberaba (MG), Bontempo chegou ao Santos em 2016 para integrar a equipe sub-11 e se destacou em todas as categorias pelas quais passou. Hoje, considerado uma das promessas da base, o meio-campista celebra o momento especial na carreira: integrar o elenco profissional justamente no retorno de seu maior ídolo, Neymar Jr.

“Cresci vendo seus jogos, sempre o tive como ídolo e poder dividir o dia a dia na mesma equipe e jogar ao seu lado é mais um sonho realizado”, disse.

continua após a publicidade

“Tenho como plano ser campeão com o Santos, ter uma história bonita no Clube e depois também poder jogar na Europa, quem sabe chegar um dia à seleção brasileira”, completou.