Pedro Caixinha aciona Santos na Fifa por multa rescisória milionária

O técnico Pedro Caixinha acionou o Santos na Fifa pelo pagamento integral da multa rescisória, estimada em R$ 14 milhões. Os representantes do português cobram a quitação da dívida à vista, enquanto o clube quer parcelar o valor. A informação foi publicada primeiramente pelo portal "Ge".

Caixinha foi demitido no dia 14 de abril. Desde então, o estafe do treinador exige o cumprimento de cláusula contratual que prevê o pagamento da multa rescisória em até dez dias após o rompimento do vínculo e rechaçaram a proposta do Peixe de parcelar o valor em três anos.

Por sua vez, o Santos ainda tenta convencer os representantes do técnico a aceitarem o pagamento de forma parcelada e promete quitar a dívida antes do término da gestão de Marcelo Teixeira, em 2026. O clube não teria fundos para cobrir o valor à vista neste momento.

Pedro Caixinha, inclusive, sequer assinou a rescisão contratual com o clube do litoral paulista. O estafe do português foi pego de surpresa ao saber, pela imprensa, que o Santos conseguiu o desligamento do treinador e da comissão técnica no Boletim Informativo Diário (BID). Logo depois, o Peixe registrou o novo contratado Cleber Xavier.

A ação corre na Fifa desde o dia 2 de maio, quando acabou o prazo para o pagamento da multa conforme o contrato entre Caixinha e Santos. O assunto está a cargo do departamento jurídico do clube.

