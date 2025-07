Com desfalques, Santos divulga lista de relacionados para amistoso

O Santos divulgou, nesta quarta-feira (09), a lista de relacionados para o duelo diante da Desportiva Ferroviária. O Peixe treinou pela manhã e viajou para Cariacica, no Espírito Santo.

Destaque para as ausências de Willian Arão, Thaciano, Hyan, JP Chermont e Aderlan.

O recém-contratado Willian Arão afirmou, na semana passada, que ainda não tem ritmo de jogo, já que fez sua última partida no dia 11 de maio e, depois, tirou um período de férias antes de se apresentar ao Santos.

Por causa dos desfalques, Rollheiser e João Schmidt foram relacionados. Eles estão suspensos no duelo diante do Flamengo, na próxima quarta-feira (16), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro. O jogo contra o Mengão marca o retorno do Alvinegro ao Campeonato Brasileiro.

PROVÁVEL SANTOS: Gabriel Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Neymar; Barreal, Guilherme e Deivid Washington.

Confira a lista de relacionados:

Santos divulga a lista de relacionados para o duelo diante da Desportiva Ferroviária. (Foto: Divulgação/ Santos)

Sobre o adversário do Santos no amistoso

Fundada em 1963, a equipe representa o Espírito Santo na competição internacional e chega com a bagagem de quem soma 18 títulos do Campeonato Capixaba, além de conquistas como a Copa Espírito Santo, a Taça Cidade de Vitória e a Copa dos Campeões do Estado.

Conhecida como Locomotiva Grená, a Desportiva é o único time capixaba a ter disputado todas as divisões do Campeonato Brasileiro, em diferentes momentos de sua trajetória. Com sede em Cariacica e uma torcida tradicional no cenário local, o clube será o anfitrião do torneio e buscará fazer valer o mando de campo diante de adversários nacionais e internacionais.

