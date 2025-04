Santos reencontra CRB na Copa do Brasil em meio à crise e pressão da torcida

O Santos estreia nesta quinta-feira (1º), às 18h, na terceira fase da Copa do Brasil, contra o CRB, na Vila Belmiro. O duelo marca mais um capítulo de um histórico incômodo do clube contra o time alagoano, que já estragou os planos santistas em ocasiões recentes. Em 2023, pela Série B, as equipes empataram no primeiro turno por 1 a 1 em Maceió. Mas o maior baque veio na última rodada da competição, quando o Santos, já campeão, preparava uma festa para a torcida — e acabou derrotado por 2 a 0 pelo CRB, dentro de casa.

Agora, em um momento ainda mais delicado, o Peixe reencontra o rival nordestino em meio a uma crise. A equipe está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, vem de derrota para o Red Bull Bragantino por 2 a 1, na própria Vila, e viu seu treino ser invadido por membros de uma torcida organizada exigindo melhores resultados. O clima é de forte tensão.

A partida também será marcada por desfalques importantes. Neymar, Soteldo, Barreal, Gabriel Bontempo e Thaciano estão fora por lesões, o que deve forçar mudanças na escalação por parte do técnico interino César Sampaio. Um dos nomes que podem perder espaço é o atacante Guilherme, que vive má fase e já soma oito jogos sem marcar.

Em meio ao caos fora de campo e à instabilidade dentro das quatro linhas, o confronto com o CRB se torna mais do que uma disputa por classificação: é uma chance de o Santos estancar a crise.

O Peixe agora corre contra o tempo para poder contar com o novo técnico, Cleber Xavier, no banco de reservas diante do CRB. Após oficializar a rescisão com Pedro Caixinha no Boletim Informativo Diário (BID), o Alvinegro Praiano tem o caminho livre para registrar Xavier no BID. Para isso, o Santos precisa cadastrar o treinador no sistema da CBF até às 19 horas (de Brasília) desta quarta-feira para que ele possa estrear diante do CRB.

