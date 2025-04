Santos oficializa rescisão com Caixinha no BID e pode registrar Cleber Xavier

O Santos oficializou nesta terça-feira (29), a rescisão contratual do técnico Pedro Caixinha no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Também foram registradas as saídas dos auxiliares José Belman, Guilherme Gomes e Pedro Malta, que integravam a comissão técnica do treinador português. A demissão aconteceu no dia 14 de abril, após 17 partidas no comando do Peixe, com um saldo de seis vitórias, quatro empates, sete derrotas, 26 gols marcados e 21 sofridos.

A publicação da rescisão, no entanto, enfrentou entraves devido à multa rescisória. Após uma negociação prolongada, o clube chegou a um acordo para parcelar o pagamento de aproximadamente R$ 16 milhões. Caixinha tinha contrato com o Santos até o fim da atual gestão do presidente do Santos, Marcelo Teixeira, em dezembro do próximo ano, mas teve o trabalho interrompido após começar mal o Brasileirão.

Com a situação regularizada, o Santos agora está apto a registrar no BID o novo técnico Cleber Xavier, anunciado oficialmente nesta tarde como substituto de Caixinha.

Cleber, ex-auxiliar de Tite na Seleção Brasileira, precisa ter seu nome inserido no sistema da CBF até às 19h desta quarta-feira (de Brasília) para poder estrear no comando técnico já nesta quinta-feira, contra o CRB, na Vila Belmiro, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O jogo está marcado para às 18h.

A nova comissão técnica contará com nomes já conhecidos do ambiente da Seleção. Matheus Bachi e César Sampaio atuarão como auxiliares, junto a Vinicius Marques. A preparação física será comandada por Fabio Mahseredjian, também ex-integrante da comissão de Tite.

