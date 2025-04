Sormani avalia chegada de novo técnico do Santos: ‘Neymar deu aval’

O Santos anunciou, na tarde desta terça-feira (29), a contratação de Cléber Xavier como novo técnico. O profissional de 61 anos assinou contrato válido até o fim de 2025. Em seu canal pessoal no Youtube, Sormani avaliou a escolha do Peixe.

- Sinceramente, ninguém imaginava que isso fosse acontecer. "Ah, mas ele é só um auxiliar técnico." Sim, mas temos exemplos. Phil Jackson, o maior campeão da história da NBA, começou como auxiliar de Doug Collins. Quando Collins saiu do Chicago Bulls, Jackson assumiu e ganhou 11 títulos — seis com os Bulls, cinco com os Lakers. "Sormani, você aprovou a escolha?" Gostaria que fosse outro técnico, claro. Tite, Dorival, Sampaoli seriam melhores nomes. Mas dentro da realidade atual do Santos, me parece uma escolha interessante. Quando vi a notícia, confesso que pensei: “Santos vai cair.” Mas depois refleti e vi que pode dar certo. Acho que vale dar um voto de confiança ao Cléber Xavier - disse o jornalista, que seguiu:

- Claro que o ideal seria ter um Tite, um Dorival, um Sampaoli. Mas dentro do que o Santos pode fazer hoje, talvez essa escolha surpreenda positivamente. E, com Mahseredjian, espera-se que os problemas físicos diminuam. Hoje, Neymar, Barreal, Soteldo e Gabriel Bontempo estão lesionados. Thaciano também está fora, com problema no tendão de Aquiles. Lesão muscular afeta todos os clubes. O Flamengo, por exemplo, já teve dois problemas com Ayrton Lucas este ano. E a lesão do Neymar, no joelho, exige ainda mais cuidado.

Além de Cleber Xavier, os auxiliares Matheus Bachi e Vinicius Marques, e o preparador físico Fábio Mahseredjian também farão parte da comissão técnica. Cesar Sampaio, membro da comissão fixa e que comandou a equipe interinamente nas últimas três partidas, seguirá como auxiliar da equipe profissional.

- No começo torci o nariz, agora estou mais otimista. Tomara que dê certo. O Santos precisa de estabilidade. E experiência ele tem. Trabalhou com grandes jogadores. Isso não será problema.

Carreiras e títulos de Cléber Xavier, novo técnico do Santos

Natural de Alegrete, no Rio Grande do Sul, Cléber Márcio Serpa Xavier, trabalhou com Tite por 24 anos e acumula passagens como auxiliar em clubes tradicionais, como Atlético-MG, Palmeiras, Corinthians e Flamengo, além da Seleção, no qual disputou duas Copa do Mundo. Como treinador nas categorias de base, trabalhou em Internacional e Grêmio.

Cléber Xavier, conhecido nos bastidores como "Clebinho", empilhou taças ao lado de Tite. Pelo Grêmio, foi campeão gaúcho e da Copa do Brasil, enquanto no arquirrival Internacional levantou a taça da Copa Sul-Americana e do Gauchão em 2008.