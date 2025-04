Santos reencontra antigo rival contra o Bahia pelo Brasileirão

O Santos encara o Bahia neste domingo (06) pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 20h30, na Vila Belmiro.

O Peixe vai encontrar Rodrigo Nestor, jogador que vestiu a camisa do rival São Paulo durante 11 anos. Cria de Cotia, ele chegou ao Esquadrão de Aço por empréstimo de um ano.

continua após a publicidade

O camisa 11 do Bahia enfrentou o Santos em cinco oportunidades na equipe profissional e marcou um gol. Nestor balançou as redes no clássico do dia 20 de fevereiro de 2022, na Vila Belmiro, ocasião em que o Tricolor venceu po 3 a 0, no Paulistão.

O meia venceu o Santos em quatro partidas e empatou em um jogo. Precisou de 145 minutos para marcar um gol, segundo dados do Sofascore.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Nestor comenta rivalidade com a equipe do Santos na época em que atuava pelo São Paulo. (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

O técnico Rogério Ceni não poderá contar com Everton Ribeiro, que vai cumprir suspensão. Rodrigo Nestor deve ganhar uma chance na equipe titular.

continua após a publicidade

- Acho que venho fazendo a minha parte. Mas tenho que entender também o momento dos meus companheiros. Vou continuar treinando, me dedicando, e quando tiver a oportunidade, criar uma dúvida na cabeça do professor - afirmou o camisa 11.

Rodrigo Nestor também comentou sobre a importância da Vila Belmiro para o futebol mundial.

- É um estádio emblemático, onde o Rei do futebol jogou, onde um dos melhores jogadores que eu já vi, joga. Então é sempre bom jogar lá, já tive oportunidade de fazer um gol lá, joguei algumas vezes. Acho que a equipe vem se preparando bem, um jogo difícil do Brasileiro fora de casa, mas temos tudo para sair com o triunfo - concluiu o jogador.

continua após a publicidade

Revelado nas categorias de base do São Paulo, Nestor conquistou o Campeonato Paulista (2021), com assistência na decisão contra o Palmeiras, e a Copa do Brasil (2023), com gol do título diante do Flamengo. Pelo Tricolor, acumulou 158 jogos e 26 gols no profissional.

Santos x Bahia:

O Santos não deverá ter Neymar à disposição do técnico Pedro Caixinha para o duelo contra o Bahia. O atacante faz um trabalho de fortalecimento muscular depois de ter se recuperado de um edema na coxa esquerda.

Por outro lado, poderá contar com o retorno do atacante Soteldo. Ele foi poupado da estreia do Brasileirão contra o Vasco depois de ter servido a Venezuela na última Data FIFA pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Ele sentiu dores no músculo adutor da perna direita.