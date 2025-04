Santos deve ter um retorno importante para o duelo contra o Bahia

O atacante do Santos Soteldo deve ficar à disposição do técnico Pedro Caixinha para o duelo contra o Bahia pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será neste domingo (06), às 18h30, na Vila Belmiro.

O atleta jogou a última Data FIFA pela Seleção da Venzuela e foi poupado na derrota contra o Vasco, em São Januário. Ele sentiu dores no músculo adutor da perna direita.

No começo da semana, Soteldo treinou normalmente no gramado e deve entrar no time na vaga de Álvaro Barreal.

Soteldo deve retornar ao Peixe no duelo contra o Bahia, ne Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Quem está próximo de retornar?

Apesar de estar recuperado de um edema na região da posterior da coxa esquerda, Neymar só entrará em campo quando não tiver risco de lesão.

Ele segue um cronograma de fortalecimento muscular e nesta quinta-feira (04) fez trabalhos internos na academia do CT Rei Pelé e correu no gramado, mas ainda não trabalhou com o elenco.

Já o lateral-direito Aderlan, que sofreu uma entorse no joelho esquerdo em julho do ano passado, está próximo de retornar.

O jogador se lesionou na partida contra o Ituano, pelo Brasileiro da Série B, culminando com a lesão do ligamento cruzado anterior e do menisco lateral.

Ele faz trabalhos com a preparação física no campo, o último estágio antes de ser incorporado ao grupo principal.

O meia Zé Rafael foi contratado pelo Peixe recentemente e está na fase final de recuperação de uma cirurgia na coluna.

O jogador já iniciou uma segunda fase de reabilitação e está executando exercícios com carga, na piscina e na academia. Ele não sente mais dor e deve estar à disposição no mês que vem.