Morre Ney Latorraca, torcedor do Santos que carregou clube em personagens

O ator Ney Latorraca morreu aos 80 anos, na manhã desta quinta-feira (26), em decorrência de uma sepse pulmonar, consequência do agravamento de um câncer de próstata. Ele estava internado desde o último dia 20 na Clínica São Vicente, no bairro da Gávea, no Rio de Janeiro. Nascido na cidade de Santos, em 1944, o artista era torcedor fanático do Santos Futebol Clube.

Em depoimento à Rádio CBN em 2012, ano do centenário do Santos, Ney Latorraca comentou sua relação com o time do litoral. Naquele mesmo ano, o ator ficou internado em uma UTI durante quase 50 dias, após passar por uma cirurgia de retirada da vesícula. O procedimento ocasionou uma inflamação que atingiu as vias biliares e se espalhou pelo corpo.

- Ele torcia para o Santos. Vampirizava os outros para alimentar a torcida do Santos, com o branzão do Santos estampados na capa. A minha família não é santista, são cariocas que foram morar em Santos. Eu nasci em Santos, em frente à Vila Belmiro. Da janela, dava para ver o Santos. Sempre torci, amo o time. Eu abro o jornal e vou direto na classificação do Santos. É sempre a primeira coisa que eu faço. Eu fazia um personagem chamado André. Em Um Sonho a Mais, eu fiz seis personagens. Um deles era um motorista, o André, que era torcedor do Santos - revelou Ney Latorraca

Quem foi Ney Latorraca

A fama do ator foi conquistada ao longo de mais de 50 anos dedicados à carreira artística na TV, no teatro e no cinema. Sua estreia como ator na TV Globo foi com a novela Escalada (1975) e, ao longo da carreira, se destacou em novelas e programas humorísticos, como Rabo de Saia (1984), Vamp (1991) e TV Pirata.

Além dos trabalhos na televisão, o artista também estrelou ao lado de Marco Nanini " O Mistério de Irma Vap", o maior sucesso do teatro brasileiro, que ficou por mais de 11 anos em cartaz. O último trabalho de Ney foi em 2019, na série de comédia "Cine Holliúdy", da Globo.

