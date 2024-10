Santos: chances de acesso à Serie A do Brasileirão disparam após vitória

Fábio Carille durante partida do Santos (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Publicada em 29/10/2024 - 09:14

Com a vitória por 2 a 0 na última segunda-feira (28), o Santos deu outro passo rumo ao principal objetivo do clube na temporada. De acordo com estudo do departamento de matemática da UFMG, as probabilidades de acesso da equipe à Série A saltaram para 99,12%, com apenas quatro rodadas para o término da competição.

A equipe comandada por Fábio Carille pode garantir matematicamente o retorno à elite já no próximo compromisso, uma vez que possui oito pontos de vantagem sobre o quinto colocado, Ceará. Para isso, precisa vencer o Vila Nova em casa no próximo sábado (2) e torcer por um tropeço do Vozão, que enfrenta o Avaí.

O título da Série B, no entanto, deve ser decidido nos detalhes. Com 62 pontos, o Peixe tem atualmente três pontos de vantagem sobre o Sport, vice-líder. As equipes ainda se enfrentam em partida válida pela 38ª e última rodada, na Ilha do Retiro.

Embora ainda não possa confirmar o retorno do Santos à primeira divisão do futebol brasileiro, Fábio Carille admitiu que seria um privilégio conquistar esse principal objetivo diante da torcida.

- Vamos rodada a rodada, jogo a jogo. Cada jogo é uma decisão. Seria um privilégio para nós, onde o Santos caiu num jogo contra o Fortaleza, você poder voltar matematicamente conforme outros resultados, poder voltar diante do torcedor. Daqui um pouco, o choro de tristeza que teve vira um choro de alegria - afirmou Carille.

(Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Veja as probabilidades de acesso dos clubes da Série B do Brasileirão

Santos: 99,12%

Sport: 91,9%

Mirassol: 90,5%

Novorizontino: 78%

Ceará: 23,7%

Vila Nova: 9,4%

Operário: 3,3%

América-MG: 2%

Coritiba: 0,9%

Goiás: 0,85%

Amazonas: 0,25%

Avaí: 0,0001%

Botafogo-SP, Brusque, Chapecoense, CRB, Guarani, Ituano, Paysandu e Ponte Preta não possuem mais chances de acesso segundo o cálculo.