Novorizontino vence e segue colado no Santos, líder da Série B

Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 01:39 • Rio de Janeiro (RJ)

Nesta terça-feira (30), as partidas entre Guarani x Novorizontino, Goiás x Operário, Brusque x Chapecoense e Amazonas x Botafogo SP, mexeram na tabela do Brasileirão Série B. Confira os resultados do dia.

Resultados dessa terça-feira de Série B

A rodada começou com a vitória do 3 a 0 do Goiás sobre o Operário. Com gols de Breno, Lucas Ribeiro Paulo Baya, o time somou mais três pontos e segue vivo na briga pelo acesso, com 51 pontos. Com 50 pontos, o Operário ainda sonha com acesso também.

Na parte de baixo da tabela, a Chapecoense superou o Brusque por 1 a 0. Com a vitória, o time de Santa Catariana conseguiu abrir 4 pontos da zona de rebaixamento. Enquanto isso, o Brusque estaciona na 19° posição e vê o fantasma da Série C se aproximar.

Quem conseguiu sair da zona da degola foi o Botafogo-SP. O time venceu o Amazonas por 1 a 0 e abriu três pontos da zona de rebaixamento, chegando a 39 no campeonato. O único gol do jogo foi marcado por Douglas Baggio. O Amazonas está praticamente de férias antecipadas, com 45 pontos.

O jogo mais esperado da noite foi entre Guarani e Novorizontino. Os dois clubes de São Paulo brigam por coisas completamente opostas. Enquanto o time de Campinas é lanterna da Série B e está com o rebaixamento quase carimbado, o clube de Novo Horizonte já se planeja para a Série A e sonha com o título.

A vitória do Novorizontino por 2 a 0 afastou ainda mais os dois times. Com 60 pontos, apenas dois a menos que o Santos, o sonho do título da Série B segue vivo. O Guarani segue com 31 pontos e agora está a 7 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento.