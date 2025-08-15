Gustavo Caballero celebra primeiras semanas no Santos: ‘Buscando lutar no topo’

O paraguaio Gustavo Caballero precisou de apenas três partidas com a camisa do Santos para marcar seu primeiro gol. Foram três semanas intensas desde sua estreia, período em que o time reagiu no Campeonato Brasileiro e deixou a zona de rebaixamento.

Contratado no dia 24 de julho, o atacante viajou com o elenco já no dia seguinte e atuou contra Sport, Juventude e Cruzeiro. Diante da Raposa, entrou no segundo tempo, deu a assistência para o gol de Guilherme e, depois, marcou o gol da virada.

— Muito feliz. Sabíamos que seria uma partida difícil, pois o Cruzeiro era um dos líderes do campeonato. Mas era um jogo para vencer, não só para empatar. Entramos em campo com isso na cabeça e, graças a Deus, aconteceu. Também estou feliz pelo gol e pela assistência. Espero que seja o primeiro de muitos e que eu consiga trazer muita alegria para a torcida. Vamos continuar trabalhando, pois ainda temos que evoluir — afirmou o camisa 17.

Gustavo Caballero chegou do Nacional, do Paraguai, com 50% dos direitos econômicos comprados pelo Peixe. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Virada de chave:

Com a vitória sobre o Cruzeiro, o Santos chegou aos 21 pontos e ocupa a 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, abrindo cinco de vantagem para o Vasco — primeiro time dentro da zona de rebaixamento e adversário deste domingo (17), às 16h, no Morumbis, pela 20ª rodada. Mais de 45 mil ingressos já foram vendidos para a partida.

— Nós estamos muito animados com esse apoio da torcida. Fico muito feliz de ver que a torcida está vindo e apoiando. Vai ser uma grande partida e esperamos dar a eles a alegria que querem e merecem. Também estamos buscando lutar na parte de cima da tabela. Acho que, antes, estávamos pensando muito na zona de baixo. Agora já queremos olhar para cima, e isso passa por vencer este jogo no domingo. Conseguindo a vitória, começamos a ter sonhos maiores na competição — declarou o atacante paraguaio Gustavo Caballero.