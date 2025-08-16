De promessa à realidade, Gabriel Bontempo comemora ascensão no Santos: ‘Sonho realizado’

Revelado nas categorias de base do Santos, o meia Gabriel Bontempo foi titular nos últimos dois jogos e também atuou por 90 minutos diante do Juventude e do Cruzeiro.

continua após a publicidade

No próximo domingo (16), vive a expectativa de iniciar a partida mais uma vez no time titular e sob o olhar de 50 mil torcedores. O Santos encara o Vasco, no Morumbis, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o meia comentou sobre a importância da torcida santista.

— Muito legal e a gente vem acompanhando. A tendência é de que o Morumbis esteja lotado e nós agradecemos à torcida, que é o 12º jogador. Independentemente de o jogo ser em Santos ou na capital, estão sempre presentes. É muito importante para a gente. Espero que seja uma festa linda, com os três pontos conquistados — afirmou Bontempo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Gabriel Bontempo atuando pelas categorias de base do Santos, em 2022. (Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC)

Menino da Vila:

Revelado nas categorias de base do Santos, o meia Gabriel Bontempo chegou ao time da Baixada Santista para jogar no Sub-11. Veio de Uberaba, em Minas Gerais, na companhia do avô.

— No começo, era meio complicado. Era novo e sentia saudades de casa e dos amigos, por eu ter vindo novo. Fui amadurecendo mais rápido e isso pode ter me ajudado. Tem momentos que a gente passa no futebol que são mais conturbados e têm um pouco mais de pressão. Me mantenho calmo e sempre continuei trabalhando, fazendo de tudo para que possa vir novamente a fase boa — afirmou.

continua após a publicidade

Nesta temporada, jogou a Copa São Paulo e fez a estreia no elenco profissional no dia 25 de janeiro, contra o Velo Clube, quando o Santos era comandado por Pedro Caixinha.

— As coisas acontecem rápido. Até brinco com a família, pois no começo do ano estávamos na Copinha e, infelizmente, não tivemos um resultado positivo. A gente tinha capacidade para ir mais longe. Individualmente, fiz um bom campeonato e tive a oportunidade de subir na época do Pedro Caixinha. Sempre falo que serei grato pela oportunidade que ele me deu. Consegui dar sequência, fui me firmando, me adaptando ao profissional, ganhando minutagem e espaço. Muito feliz pelo carinho e apoio da Nação Santista. Espero continuar correspondendo à expectativa para sempre evoluir e ajudar o Santos.

Convocado pela Seleção Brasileira Sub-20, Bontempo, apesar de novo, já é uma inspiração para os Meninos da Vila que almejam uma oportunidade na equipe profissional comandada por Cléber Xavier.

— A gente pode ser modelo e exemplo, mas, como comentamos, é um sonho realizado me tornar um Menino da Vila. Quando cheguei aqui ainda criança, sempre me visualizei no profissional. A mensagem que deixo para os mais novos é se manter focado, preparado, buscando a oportunidade para, quando vier, agarrar e conseguir — finalizou.