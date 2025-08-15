Santos renova contrato com destaque das categorias de base

O Santos anunciou, nesta sexta-feira (15), a renovação do contrato de João Ananias, zagueiro destaque na base e relacionado pela equipe profissional na última vitória sobre o Cruzeiro, no Mineirão.

O novo vínculo do Menino da Vila, de 18 anos, com o Alvinegro Praiano se estende até 30 de junho de 2030. A assinatura ocorreu na Vila Belmiro, com a presença de familiares do atleta, do presidente Marcelo Teixeira e de membros da diretoria do clube.

— É um privilégio enorme estar assinando esse contrato, ainda mais pelo Santos, que é o maior clube do mundo. Tem uma história grande, muito grande, então me sinto muito honrado e espero fazer história — declarou Ananias.

João Ananias foi campeão do Paulista Sub-17 em 2024. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Natural de Mauá (SP), João Ananias relembrou sua trajetória dentro do Alvinegro Praiano. Atualmente no primeiro ano de Sub-20, o zagueiro da base conquistou o Campeonato Paulista Sub-17 em 2024.

— Cheguei aqui com 11 anos, foi um sonho. Não acreditei quando passei no teste, porque era uma outra realidade para mim. Foi um privilégio muito grande, como homem, amadurecer com os profissionais que estão aqui. Agradeço a Deus pelas oportunidades, agradeço ao Santos por ter confiado em mim e espero entregar sempre o melhor aqui dentro — declarou o zagueiro santista.

O presidente Marcelo Teixeira também destacou o crescimento do atleta dentro do clube, passando pelo futsal e por todas as categorias do futebol de campo até conquistar as primeiras oportunidades com os profissionais.

— O Ananias é um jogador muito jovem, que chegou aqui com 11 anos, oriundo do futsal. Isso é interessante, porque o Santos tem essa relação muito íntima com o futebol de salão. São exemplos e referências que ficam para nós. O Ananias sendo reconhecido e valorizado é fundamental. Já vimos esse filme antes, de zagueiros que estão na base e sobem com sucesso. O Ananias foi chamado para o jogo com o Cruzeiro, e é importante ele estar familiarizado com a equipe profissional e vivenciar esse ambiente de jogos — disse Teixeira.