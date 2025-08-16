Gabriel Bontempo revela comemoração após retorno de Neymar ao Santos: ‘Foi uma festa’

No Santos desde o Sub-11, o meia Gabriel Bontempo fez sua estreia no time profissional no dia 25 de janeiro, na mesma semana em que Neymar foi apresentado pelo clube.

Revelado nas categorias de base, o Menino da Vila tem o camisa 10 como ídolo e referência. Em janeiro, Bontempo disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior e chamou a atenção do então técnico Pedro Caixinha, responsável pela primeira oportunidade no elenco principal.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o jovem meio-campista recordou com carinho o treinador português, demitido após 17 partidas no comando da equipe.

— Os dois técnicos têm agregado muito. Aprendi bastante com o Caixinha e, hoje, sigo aprendendo com o Cléber. Tenho um carinho especial por ele, pois foi o primeiro a acreditar em mim em uma oportunidade que eu já buscava. Adquiri muitos conhecimentos táticos e técnicos, e ele sempre procurou nos ajudar — completou.

Gabriel Bontempo treina ao lado de Diego Pituca, que se despediu recentemente do clube. (Foto: Raul Baretta)

Príncipe da Vila:

Gabriel Bontempo comentou, em entrevista exclusiva ao Lance!, sobre o retorno de Neymar ao Santos e a expectativa que foi criada, especialmente entre os garotos da base que treinam com o elenco profissional.

— Desde quando ficamos sabendo da possibilidade dele voltar, principalmente a molecada, todo mundo acompanhava as redes sociais e torcia para dar certo. Quando a notícia se confirmou, foi uma festa. Ficamos muito felizes. No jogo contra o São Paulo, ele estava prestes a ser apresentado e eu ficava pensando que ele iria me ver jogar. É a realização de um sonho conviver com um ídolo — afirmou o jogador do Peixe.

No entanto, Neymar só fez sua reestreia pelo Santos na semana seguinte, justamente no dia em que completou 33 anos, no empate contra o Botafogo de Ribeirão Preto.

No dia a dia do CT Rei Pelé, Neymar é visto como um líder que procura agregar e criar um ambiente de união. Recentemente, promoveu um almoço e um churrasco para os funcionários do clube.

— Ah, ele é um exemplo para a gente. Uma pessoa muito legal, que trata todos bem. É um líder dentro de campo, sempre ajuda os mais novos, orienta e transmite essa liderança. Nos agrega muito, evoluímos com ele e é muito bom ter um cara assim no grupo — destacou Bontempo.

Titular nos dois últimos jogos da equipe comandada por Cléber Xavier, o meia também revelou algumas brincadeiras do craque em momentos de descontração.

— Ele sempre brinca com a gente. Já pintou nosso cabelo, fica zoando, joga a gente na banheira de gelo... A gente brinca muito. Teve um jogo contra o Ceará em que, no intervalo, ele me chamou para conversar sobre a partida e eu pensei: “Poxa, que legal ele me dando atenção” — concluiu.

