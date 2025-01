Após o gol que empatou clássico entre Santos e Palmeiras em 1 a 1, o zagueiro Kaiky Naves, do Verdão, se excedeu na comemoração e mostrou o 'dedo do meio' para torcida Santista. O gesto foi flagrado na transmissão do clássico na CazéTV.

(Foto: Reprodução/Youtube CazeTV)

Nascido em Santos, em 8 de maio de 2002, Kaiky Naves começou nas categorias de base da Portuguesa Santista. Atuou por duas temporadas pelo sub-15 da Briosa e transferiu-se em outubro de 2017 para o Palmeiras.

Com longa passagem nas categorias de base do Palmeiras, Kaiky Naves foi promovido à equipe profissional em 2021 sob comando de Abel Ferreira e tem contrato com o clube até dezembro de 2028.

No ano passado, o zagueiro disputou apenas 15 partidas, sendo 12 como titular, e não registrou gols ou assistências.

Gol de empate do Palmeiras

Maurício recebeu pela esquerda, levantou para a área e Thalys subiu livre para cabecear para o fundo do gol, deixando tudo igual na Vila Belmiro.