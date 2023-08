Assim, sem a certeza de quem comandará o Santos contra o Fortaleza, a única tendência praticamente garantida é que Vladimir seja o titular no gol santista contra o Leão do Pici. No meio, Luan Dias ou Sandry podem ganhar uma chance. Já no ataque, a oportunidade deve ser dada a Lucas Braga, com Julio Furch correndo por fora.