Na última quinta-feira (3), o Santos perdeu o seu coordenador esportivo: Paulo Roberto Falcão. Principal defensor de Paulo Turra no comando do Alvinegro, o homem forte do futebol santista pediu demissão no mesmo dia em que foi denunciado por importunação sexual pela funcionária do apart hotel em que residia desde que chegou à Baixada Santista. Falcão nega as acusações.