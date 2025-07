Santos divulga programação de treinos da semana

O Santos tem mais dois dias de treinos antes de encarar o Flamengo na próxima quarta-feira (16), em duelo que marca o retorno ao Campeonato Brasileiro após a pausa da competição para o Mundial de Clubes da Fifa.

continua após a publicidade

O Peixe enfrenta o Rubro-Negro às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Brasileirão.

O Alvinegro Praiano não jogou contra o Palmeiras no último fim de semana, já que a partida foi adiada por causa da participação do rival no Mundial.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

ELenco do Santos treinou na Vila Belmiro no último domingo (13) visando o duelo contra o Flamengo. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Confira a programação:

14.07 - segunda-feira (14) -15h30 - treino no CT Rei Pelé

15.07 - terça-feira (15) - 15h30 - treino no CT Rei Pelé

16.07 - quarta-feira (16) - 20h - Santos x Flamengo - Vila Belmiro - Campeonato Brasileiro

17.07 - quinta-feira (17) - 15h30 - treino no CT Rei Pelé

18.07 - sexta-feira (18) - 11h - treino no CT Rei Pelé e viagem para Mirassol às 16h

19.07 - sábado (19) - 18h30 - Mirassol x Santos - Maião - Campeonato Brasileiro

➡️De volta ao Brasileirão, Santos adota discurso realista e evita promessas

Treino na Vila Belmiro:

O Santos realizou um treino tático na Vila Belmiro no último domingo (13), com a presença de Neymar, que não foi a campo no sábado (12). O camisa 10 deve começar o jogo como titular.

continua após a publicidade

Para o duelo contra o Flamengo, o técnico Cléber Xavier não poderá contar com João Schmidt e Rollheiser, que estão suspensos.

Na última quinta-feira (10), o Santos disputou um amistoso contra a Desportiva Ferroviária, no Espírito Santo, e venceu por 3 a 1, com gols de Neymar, Guilherme e Diego Pituca. A partida festiva foi marcada após a confirmação do adiamento do jogo contra o Palmeiras.

Já o Flamengo entrou em campo no sábado (12) e venceu o São Paulo por 2 a 0, no Maracanã. A equipe chega a São Paulo no fim da tarde desta terça-feira (15).