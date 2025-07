Santos fica otimista pela renovação de contrato com joias da base

O Santos está otimismo nas tratativas para renovação contratual dos atacantes David Nogueira, destaque do Sub-17, e Mateus Xavier, que atua pelo Sub-20 e já integra o elenco profissional. Os vínculos atuais vão até março de 2026 e agosto de 2026, respectivamente.

A diretoria alvinegra e os representantes dos jogadores devem se reunir na próxima semana para avançar nas negociações. A confiança do clube reside, sobretudo, na vontade manifestada por ambos os atletas — e por seus familiares — de permanecer na Vila Belmiro.

Conforme apurado pelo LANCE!, Mateus Xavier vê com bons olhos a continuidade no Peixe, com o intuito de consolidar espaço no time principal antes de uma eventual transferência para o futebol europeu. Já David Nogueira conta com o respaldo da família para seguir seu desenvolvimento no clube.

Mateus Xavier

Com 18 anos, Mateus Xavier já atraiu o interesse de clubes do futebol europeu, como Borussia Dortmund, da Alemanha, e PSV Eindhoven, da Holanda. Canhoto e atuando pelo lado esquerdo do ataque, o jovem chama atenção pela combinação de velocidade, drible e finalização. O interesse do futebol europeu foi informado inicialmente pelo Diário do Peixe.

Revelado pelo clube após chegar à Vila Belmiro aos 14 anos, Mateus acumulou títulos relevantes no percurso de formação. Conquistou a Copa Brasileirinho Sub-16, em 2023, e o Campeonato Paulista Sub-17, em 2024. Também foi vice-campeão da Copa Votorantim, em 2022, e terminou como artilheiro da Brasil Soccer Cup Sub-16, em 2023.

continua após a publicidade

Em 2025, Mateus Xavier acumula 21 partidas com a camisa do Santos, somando 1.258 minutos em campo. O atacante balançou as redes cinco vezes e contribuiu com uma assistência ao longo da temporada. No Campeonato Brasileiro Sub-20, foi onde mais se destacou: foram 12 jogos, 4 gols e presença constante como titular.

Pela equipe principal, atuou em três partidas do Campeonato Brasileiro, além de ter sido utilizado na Copinha, na Copa do Brasil e no Paulista Sub-20. O desempenho consistente nas categorias de base e as primeiras experiências no time profissional reforçam sua projeção dentro do clube.

David Nogueira

Aos 16 anos, David Nogueira é considerado uma das principais promessas das divisões de base do Santos. Em junho de 2024, enquanto participava de um treinamento com a Seleção Brasileira Sub-15, sofreu uma lesão séria: a ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito, que o afastou dos gramados por vários meses.

Antes do contratempo, o jovem atacante vinha se destacando com números expressivos nas categorias inferiores. Em 2023, marcou 11 gols em seis partidas pelo Campeonato Paulista Sub-14 e balançou as redes três vezes em oito jogos pelo Sub-15. Também teve bom desempenho na Liga de Desenvolvimento da CBF, anotando dois gols em duas partidas.

A trajetória de David no futebol teve início no futsal, aos cinco anos, no projeto Bola de Pé. Em seguida, passou pelo Gremetal antes de ser levado ao Santos em 2016, aos oito anos, pelo técnico Felipe Sá. Desde os nove, mantém contrato com a fornecedora esportiva Puma, que acompanha seu desenvolvimento desde então.

Nascido em Lisboa, Portugal, David é filho do ex-meia-atacante Edmilson Carmo, que atuou por clubes como Santos, Guarani, Sport e Portuguesa, além de passagens pelo futebol da Bélgica, Portugal e Albânia. Atualmente, Edmilson é técnico do Funkbol, equipe presidida pelo cantor MC Hariel e participante da Kings League Brasil, torneio de futebol society que reúne atletas profissionais, ex-jogadores e influenciadores.

Na atual temporada, a primeira no Sub-17, David soma 10 jogos e cinco gols.