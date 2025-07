Vila Belmiro recebe audiência pública sobre impactos do novo estádio do Santos

O Santos receberá uma audiência pública nesta segunda-feira (14) para a apresentação do Estudo de Impacto de Vizinhança do projeto do novo estádio. O encontro será realizado às 18h (de Brasília), com organização da Comissão Municipal de Análise de Impacto de Vizinhança (Comaiv).

A reunião acontecerá no Salão de Mármore do Estádio Urbano Caldeira (Rua Princesa Isabel, s/nº, Vila Belmiro). Aberta ao público, contará com a presença de representantes da Comaiv, do Santos e dos responsáveis técnicos pelo projeto.

O estudo completo está disponível para consulta online e também presencialmente na Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Rua Dom Pedro II, 25, 6º andar, Centro), de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 16h.Clique aqui para acessar.

Vila Belmiro recebe audiência pública sobre impactos do novo estádio nesta segunda-feira (14), às 18h (de Brasília). (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Novo estádio do Santos:

A nova Vila Belmiro deve custar R$ 700 milhões e terá capacidade para até 30 mil torcedores. A previsão é que as obras comecem ainda neste ano, em parceria com a WTorre.

No entanto, no início do mês passado, durante o evento de inauguração do novo CT das categorias de base e do time feminino, o Peixe anunciou uma parceria com o Grupo Peralta e com a NR Sports, empresa da família de Neymar. O projeto também prevê a construção de um estádio e de um centro de treinamento para o time profissional, em Praia Grande, na Baixada Santista.

A ideia é que o clube tenha duas arenas, permitindo que o time feminino e as categorias de base utilizem com mais frequência o estádio centenário, enquanto o time masculino profissional tenha outra opção para mandar seus jogos, especialmente em ocasiões de shows e eventos em um dos locais.

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, comentou sobre o assunto no dia 9 de junho deste ano, durante o evento de inauguração do CT da base e do feminino.

— A parceria com a WTorre está em vigência. Você pode ter opções mantendo a Vila Belmiro ativa e moderna, com capacidade e uma infraestrutura que ela não possui hoje. A estrutura em Praia Grande pode ser uma extensão dos próprios eventos. Shows e eventos na Vila, podemos jogar em Praia Grande e vice-versa. A Vila também vai abrigar o feminino e a base. O Santos ganha espaço não apenas na questão de trabalho de treinamentos e divisão de base, mas opções de arrecadações com outros eventos em ambos os espaços. A ideia é ter duas arenas — afirmou o presidente do Peixe.

Teixeira gostaria que as obras da nova Vila Belmiro tivessem início no segundo semestre deste ano, com a arrecadação financeira começando pelas vendas de cadeiras cativas e camarotes.