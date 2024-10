Santistas ficam na bronca com desempenho do time contra o Goiás

Torcedores do Santos ficam na bronca com os jogadores, após primeiro tempo contra o Goiás, pela 30ª rodada da Série B (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/10/2024 - 22:04 • Goiânia (GO)

Nesta segunda-feira (7), o Goiás recebe o Santos, no Estádio da Serrinha (Hailé Pinheiro), pela 30ª rodada da Série B. Durante o primeiro tempo, o Esmeraldino chegou a ficar com uma vantagem de dois gols no placar, mas sofreu um gol de pênalti aos 41 minutos. No fim das contas, as equipes saíram de campo com o placar marcando 2 a 1 para a equipe mandante.

Após sofrer os dois gols logo no início da partida, a torcida do Santos ficou na bronca com os jogadores nas redes sociais. Veja os co comentários dos torcedores santistas no Bluesky:

Comentários

Em menos de 30 minutos o Santos tá tomando 2-0 do Goiás, o 11° colocado da Série B... Esse time acabou — Ecebezio 🇱🇺 (@ecebezio.bsky.social) 2024-10-08T00:34:17.162Z

inacreditável como o Santos tem o talento de acabar com as nossas noites — Amauri (@ahhmauri.bsky.social) 2024-10-08T00:34:16.984Z

o time do santos joga muito feio — 🜊 (@comechopp.bsky.social) 2024-10-08T00:33:01.040Z

vou dormir porq ja desisti do santos — 𝖒𝖎𝖓𝖎𝖘𝖙𝖗𝖔 (@nattyszlw.bsky.social) 2024-10-08T00:32:41.708Z

Carille segue pressionado pela torcida do Santos (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

GOIÁS 2x1 SANTOS

30ª RODADA- SÉRIE B CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: segunda-feira, 7 de outubro de 2024, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Estádio da Serrinha, Goiânia (GO)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

🚩 Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Anderson da Silva Rodrigues (CE)

🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

⚽ESCALAÇÕES

GOIÁS (Técnico: Vagner Mancini)

Tadeu; Diego, Lucas Ribeiro, David Braz (Reynaldo) e Sander; Marcão, Rafael Gava e Juninho; Jhon Vásquez, Edu (Thiago Galhardo) e Welliton Mateus.

SANTOS (Técnico: Fábio Carille)

Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Guilherme e Wendel Silva.

