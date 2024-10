Santos deve passar por reformulação no elenco para a próxima temporada

Santos deve passar por reformulação para a próxima temporada (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 06:45 • Santos

O Santos é o vice-líder do Campeonato Brasileiro Série B, e as chances de conseguir o acesso para a Série A são altas, com probabilidade de 92% após a vitória do Peixe sobre o Operário no último sábado (28). Porém, entre os jogadores do elenco atual, são poucos que possuem um contrato com ano de vencimento depois de 2025.

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, anunciou que faz uma avaliação entre os atletas que já estão na equipe e possíveis jogadores que podem vir a vestir a camisa alvinegra na próxima temporada, visando a realidade financeira do clube.

Atualmente, o elenco alvinegro conta com 34 jogadores, entre eles o goleiro Renan, o zagueiro Gil, o lateral Aderlan, os meias Alison e Giuliano e os atacantes Otero e Willian Bigode têm os contratos válidos até o final de 2024.

Elenco do Santos irá passar por reformulação (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O meia Serginho e os atacantes Pedrinho e Laquintana estão emprestados no Peixe e podem retornar a suas equipes. Os contratos de João Schimidt, Rincón e Vinicius Balieiro e Billy Arce se encerram em 2025.

O jovem lateral do Santos JP Chermont, esta sendo monitorado pelo Chelsea, o clube inglês já fez uma proposta oficial pelo jogador, porém, diante da negociação, reavaliam uma oferta superior no final do ano. JP tem contrato com o Santos até dezembro de 2027.