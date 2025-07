Com apenas 20 anos, Gabriel Simples vive uma fase especial no Santos. Contratado no início de 2024 após boas atuações pelo XV de Piracicaba, o lateral-direito vem se destacando nas categorias de base do Peixe e já se consolidou como uma peça importante no elenco sub-20.

A rápida adaptação, o amadurecimento técnico e os bons números ajudam a explicar o protagonismo do jovem. Em 2024, o jogador participou de 19 partidas, sendo 15 como titular. Nesse período, marcou 1 gol e deu 2 assistências. O time venceu 10 jogos, empatou 2 e perdeu 7 com ele em campo.

Já em 2025, soma 24 jogos, 5 gols e 1 assistência, com 1844 minutos jogados. Pela Copinha, foram 4 jogos, 2 gols e 1 assistência; no Brasileiro Sub-20, 15 jogos e 3 gols; e no Paulista Sub-20, 5 jogos sem participação direta em gols. Ao todo, pelo Santos, são 43 jogos, 6 gols e 3 assistências.

— Completar um ano no Santos é motivo de orgulho, tem sido uma experiência incrível e cheia de aprendizados. Dentro de campo, sinto que evoluí muito no entrosamento com meus companheiros e na adaptação ao estilo de jogo da equipe. Melhorei em algumas habilidades, tecnicamente e posicionamento, o que me ajudou a ser mais eficaz nas partidas — conta o jogador ao LANCE!.

Natural de Santa Bárbara d’Oeste, Gabriel começou a carreira nas categorias de base do Amparo, passou pelo XV de Piracicaba e chegou ao Santos no início de 2024. Mesmo com a distância da família, o lateral conta que encontrou acolhimento no novo clube e não esconde a empolgação com o projeto santista.

— Me adaptei muito rápido, cidade muito boa, meus companheiros de time ajudaram bastante, me acolheram muito bem. Ficar longe da família não é fácil, mas é tudo por um sonho — ressalta.

No Santos, Simples vem sendo comandado por Maurício Copertino, que assumiu a equiepe sub-20 do clube em abril deste ano. Segundo o atleta, a nova comissão tem tido papel importante no seu crescimento.

— Ele vem mostrando um bom trabalho e me ajudou muito para eu melhorar na parte defensiva. Pega bastante no pé para melhorar, e isso ajuda bastante — comenta.

Uma das características que mais chamam a atenção em Gabriel Simples, especialmente por se tratar de um lateral, são as cobranças de pênaltis. Ele é um dos batedores oficiais da equipe sub-20 do Santos e, nesta temporada, marcou dois gols no fundamento.

— Sempre estou na lista dos batedores, sempre treinei e tive confiança para bater, e essa responsabilidade veio justamente por eu mostrar boas batidas de pênalti nos treinamentos — explica.

Gabriel Simples marcou dois gols de pênalti no ano (Fotos: Reinaldo Campos/ Santos FC)

A escassez de laterais no mercado

O mercado de transferências — tanto no Brasil quanto no exterior — sofre com a escassez de laterais-direitos. Um exemplo claro é a própria Seleção Brasileira, que recentemente contou com nomes como Yan Couto, Danilo, Vanderson, Dodô e Emerson Royal. Danilo, hoje no Flamengo, tem sido o titular nos últimos anos, mas a falta de opções já levou técnicos a cogitarem improvisações na posição.

Com 1,90m de altura, Gabriel Simples acredita que seu vigor físico e a intensidade com que atua são diferenciais para a função. Segundo o jogador, o maior desafio da lateral é equilibrar as obrigações defensivas e ofensivas de forma eficaz.

— Para jogar na lateral é preciso ter o mental e o físico muito bom. Não dá para se abalar com qualquer erro e precisa ter a noção de que contam com a gente tanto no ataque quanto na defesa. Acho que esse é o principal desafio, encontrar o equilíbrio entre ambos, e busco fazer isso para me tornar um lateral o mais completo possível — detalha.

Historicamente, o Santos é conhecido por revelar grandes jogadores, especialmente atacantes. Nos últimos anos, porém, nomes que atuam nas laterais também ganharam espaço no time profissional, como Emerson Palmieri, Caio Henrique e Wesley — este último, já aposentado, foi campeão da Copa do Brasil em 2010 na geração de Neymar. Wesley iniciou a carreira como lateral, mas atuou também no meio-campo ao longo dos anos.

Mais recentemente, o clube revelou atletas como Lucas Pires, JP Chermont e Souza, cenário que pode abrir espaço para novos nomes no elenco. Esse é, inclusive, o objetivo de Gabriel Simples: conquistar uma vaga no time principal e, quem sabe, um dia defender a Seleção Brasileira.

— Meu sonho é chegar no profissional do Santos, me consolidar lá e ganhar títulos com essa camisa tão pesada. Claro, também penso em seleção, seja no profissional e por que não na base também?! Mas sei que preciso seguir trabalhando para chegar onde quero — concluiu.