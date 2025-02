Santos não conta com Luan Peres na próxima rodada do Paulista

O zagueiro do Santos Luan Peres não estará à disposição do técnico Pedro Caixinha na próxima rodada do Campeonato Paulista, diante do Água Santa, na Vila Belmiro.

continua após a publicidade

O camisa 14 vai cumprir suspensão nesta partida já que na derrota por 2 a 1 para o Corinthians na quarta-feira (12) recebeu um cartão amarelo após lance envolvendo o volante José Martínez.

Os gols do rival foram marcados por Yuri Alberto e Guilherme, artilheiro do campeonato com oito gols, descontou para o Santos.

➡️ Provocações, faltas e ‘resenha’ com Memphis: o 1º clássico de Neymar com o Santos

Ele retornou na equipe titular justamente no clássico já que contra o Novorizontino, fora de casa, foi poupado por causa de tendinopatia no posterior da coxa direita. João Basso, Gil e Luisão são as outras opções para a posição.

continua após a publicidade

Nesta temporada, Luan Peres entrou em campo em oito jogos e marcou um gol. Ele retornou ao clube da Baixada Santista em setembro do ano passado para assinar um contrato de quatro ano com o Santos. Antes, tinha defendido o Alvinegro entre 2019 e 2021, sendo vice-campeão da Libertadores de 2020.

O Santos está de folga nesta quinta-feira (13) e retoma os trabalhos no CT Rei Pelé nesta sexta-feira (14) pela manhã.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O zagueiro do Santos Luan Peres em ação no clássico contra o Corinthians pelo Paulistão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Próximo jogo pelo Paulistão

O próximo desafio do Santos será neste domingo, às 20h30, contra o Água Santa, na Vila Belmiro. O Peixe está em terceiro lugar do Grupo B com 9 pontos. São apenas duas vitórias em nove jogos com 11 gols marcados e 13 sofridos. Guarani e Portuguesa lideram a chave com 10 pontos cada.

continua após a publicidade

O Alvinegro ainda tem pela frente além do Água Santa (casa), o Noroeste (casa) e a Inter de Limeira (fora de casa).