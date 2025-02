Caixinha lamenta erros, mas exalta postura do Santos em derrota para o Corinthians

O técnico Pedro Caixinha expressou sua insatisfação com o resultado, mas destacou a postura do Santos na derrota por 2 a 1 para o Corinthians, em confronto disputado na Neo Química Arena, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista.

Com a derrota, o Santos permaneceu com nove pontos no grupo B e segue fora da zona de classificação para as quartas de final do estadual, restando apenas três rodadas para o fim da fase de grupos. Questionado sobre a pressão no cargo e a continuidade do trabalho, Caixinha minimizou a situação e reforçou a confiança na evolução da equipe.

— Triste pelo resultado, porém fiquei muito satisfeito porque foi o melhor jogo que fizemos provavelmente desde que cheguei ao Santos. Foi com a cara e imagem que queremos. Esse é o caminho. O futebol tem erros individuais e para nós está penalizando muito. Mas a nossa vontade é continuar trabalhando isso — afirmou Caixinha.

O treinador também falou sobre a diferença de ritmo entre os jogadores, citando exemplos de atletas que passaram por períodos de inatividade e precisam de tempo para recuperar o melhor desempenho.

— São ritmos diferentes. Jogadores com passagens diferentes e que vinham com situações diferenciadas. Por exemplo, o caso do Neymar. O que ele jogou em dois anos, as lesões que passou e agora ter essa minutagem, o que está fazendo em campo. Tem que ganhar ritmo só jogando e recuperando. Alguns jogadores estão também nessa dinâmica — explicou o técnico.

Apesar dos erros que resultaram nos gols sofridos, Caixinha enfatizou que a equipe apresentou um desempenho alinhado com o que ele espera e mostrou grande espírito de luta durante a partida.

— O jogo que fizemos está dentro do que queremos fazer e dos nossos comportamentos. Fomos penalizados com os gols em erros individuais. Foram duas perdas de bola que também não podem acontecer. Fizemos 20 minutos fantásticos. Tivemos alma grande para voltar ao segundo tempo em busca do gol. A equipe lutou e acreditou até o fim. Foi o melhor jogo que fizemos desde que cheguei e essa imagem que queremos. Uma equipe competitiva, que luta até o fim — exaltou o português.

Pedro Caixinha orienta o Santos no clássico contra o Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O técnico explicou a estratégia adotada para enfrentar o Corinthians, levando em conta o bom momento vivido pelo adversário dentro de casa. Segundo ele, a equipe santista mostrou solidez, mas pecou na tomada de decisão no setor ofensivo.

— Essa estrutura foi pensada para este jogo, em função do momento do rival. O Corinthians não perde aqui há muitos jogos, está com confiança. É preciso pensar o jogo. Nós não estávamos no melhor momento e a parte emocional é importante. Foi muito bom da forma que abordamos, mas não tivemos eficácia na última zona. A equipe reagiu bem e lutou pelo empate. Estamos satisfeitos pelos comportamentos — analisou.

Focado na recuperação no campeonato, Caixinha destacou a necessidade de somar pontos nas próximas rodadas para manter o Santos vivo na briga pela classificação.

— Temos que alcançar nove pontos, três de cada vez, voltar a ser uma equipe com essa vontade, paixão. Faremos de tudo para acontecer no próximo jogo. Temos que somar nove pontos — projetou.

O Santos volta a campo no domingo, quando enfrenta o Água Santa na Vila Belmiro, às 20h30 (horário de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.