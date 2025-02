Neymar traça objetivo do Santos no Paulista: ‘Temos três finais pela frente’

Após a derrota do Santos por 2 a 1 para o Corinthians nesta quarta-feira (12), na Neo Química Arena, Neymar afirmou que o Peixe, que está fora da zona de classificação do mata-mata do Paulistão, tem três finais pela frente.

Yuri Alberto marcou os dois gols pelo time da casa e Guilherme descontou para a equipe da Baixada Santista.

O camisa 10 do Santos foi vaiado pela torcida corintiana desde o período do aquecimento do time no gramado e quando foi substituído aos 22 minutos do segundo tempo aplaudiu de forma irônica a torcida da casa e ainda distribuiu beijos.

Neymar participa da derrota do Santos diante do Corinthians por 2 a 1 na Neo Química Arena (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Neymar demorou para deixar o vestiário e se deslocar para a zona mista, pois estava conversando com o amigo Memphis nos bastidores. Em conversa rápida com os jornalistas, ressaltou que o time falhou em alguns detalhes:

-E a gente vai ganhando ritmo pouco a pouco sem pressa. Ele (Caixinha) quer me ter em todos os jogos e eu estou de acordo. Agora temos mais três finais pela frente e com certeza estarei melhor. Hoje, nós conseguimos impor o nosso ritmo no começo. Fizemos um bom jogo e em dois detalhes acabamos falhando e levando gol - explicou Neymar.

Próximo jogo pelo Paulistão

O próximo desafio do Santos será neste domingo, às 20h30, contra o Água Santa, na Vila Belmiro. O Santos está em terceiro lugar do Grupo B com 9 pontos. São apenas duas vitórias em nove jogos com 11 gols marcados e 13 sofridos. O Alvinegro ainda tem pela frente além do Água Santa (casa), o Noroeste (casa) e a Inter de Limeira (fora de casa).

Para o duelo da próxima rodada, o zagueiro Luan Peres está suspenso e desfalca o time de Pedro Caixinha.