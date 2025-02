‘Neymar não deveria estar jogando’, opina jornalista após Corinthians x Santos

Uma semana após reestrear pelo Santos, Neymar foi titular no clássico contra o Corinthians, na última quarta-feira (12). O atacante não teve grande atuação, foi substituído aos 23 minutos do segundo tempo e viu o Peixe ser derrotado pelo rival por 2 a 1. Para o jornalista Paulo Calçade, da ESPN, o craque ainda não deveria ter entrado em campo pela equipe de Pedro Caixinha.

continua após a publicidade

➡️ Neymar elogia postura do Santos, reclama da bola e lamenta derrota

- Está claro que o Neymar não deveria estar jogando, deveria estar se preparando para jogar. Mas ele veio para o Brasil, vai ficar no CT? O Santos precisa exibi-lo. Eu entendo que ele não deveria ter estreado ainda. Nitidamente ele está fora de forma. É algo que ele pode adquirir jogando, sim? Mas se o jogo for o seu treino, seu time vai muito mal - começou Calçade.

- Se o Neymar joga todas as partidas do Santos, significa que ele está em um sistema de recuperação que não permite que ele treine como precisa durante a semana. Não dá para exigir um super treinamento dele fora e ainda colocar para jogar. Então, é um treinamento que não aumenta muita coisa e você coloca para jogar. É mais recuperação do que treino - completou o jornalista.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Neymar jogou 45 minutos contra o Botafogo-SP, 75' diante do Novorizontino e 68' contra o Corinthians. O atacante ficou mais de um ano sem atuar por conta de uma lesão no ligamento do joelho e, quando retornou aos gramados pelo Al-Hilal, no fim do ano passado, sofreu uma contusão muscular. O craque retornou ao Peixe no início do mês e assinou contrato até junho.

O que vem por aí para Corinthians e Santos?

No sábado (15), o Corinthians enfrenta a Portuguesa, no Pacaembu, em confronto marcado para às 18h30m (de Brasília). No dia seguinte (16), o Santos encara o Água Santa, às 20h30m (de Brasília), na Vila Belmiro. Os jogos são válidos pela décima rodada do Paulistão.

continua após a publicidade